LIV Golf League bớt 'rào cản' vào bảng golf thế giới

Quá trình đấu thủ LIV Golf League kiếm điểm thế giới (OWGR) dự kiến giảm trở ngại khi ba lãnh đạo đối lập tự rút khỏi quy trình xét duyệt hồ sơ.

Tại OWGR, đấu trường mới muốn được công nhận phải qua hai khâu - Ban kĩ thuật thẩm định chuyên môn để trình Ban Điều hành quyết định.

LIV Golf League, do Saudi đầu tư, nộp hồ sơ hồi tháng 7/2022, trong bối cảnh xung đột dữ dội với PGA Tour cùng đồng minh DP World Tour và mang tiếng giúp Saudi khoả lấp tiếng xấu nhân quyền-bình đẳng giới.

Nhiều tháng qua, CEO Greg Norman của LIV Golf nhiều lần lên tiếng lo ngại sự công bằng cho đấu trường do ông dẫn dắt khi ba lãnh đạo đối lập lại có quyền phê duyệt, gồm Jay Monahan - Đặc phái viên PGA Tour, Keith Pelley - CEO DP World Tour, và thuộc cấp Keith Waters.

Tuy nhiên, tình hình có thể khả quan hơn sau khi Monahan, Pelley và thuộc cấp Waters ngồi ngoài cuộc. "Luật sư riêng đã tư vấn nên tôi, Jay và Keith không tham gia xét duyệt LIV Golf vào OWGR, ngay từ phiên họp tháng trước. Thẩm quyền từ nay thuộc về ban kỹ thuật và những thành viên còn lại trong ban điều hành", Pelley tuyên bố trước giới truyền thông khi chuẩn bị triển khai Desert Classic 2023 tại Dubai, UAE từ ngày 26 đến 29/1.

Về lý thuyết, golfer của LIV Golf như Dustin Johnson sẽ rộng cửa hơn khi trở lại OWGR nhờ các chóp bu đối lập rút lui khỏi ban xét duyệt. Ảnh: LIV Golf

Và như thế, khâu phê duyệt cho LIV Golf vào OWGR hiện còn năm thành viên gồm Chủ tịch Peter Dawson và bốn đại diện chủ quản major – Will Jones (sân Augusta National, giải Masters), Seth Waugh (CEO Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ, giải PGA Championship), Mike Whan (CEO Hiệp hội Golf Mỹ, giải US Open) và Martin Slumbers (CEO Royal & Ancient, giải The Open).

Cả bốn tổ chức chủ quản major được cho là về phe PGA Tour. Họ vẫn nhận đấu thủ LIV Golf nhưng dự kiến siết bộ tiêu chí chọn danh sách đấu, trong đó có phần "top 50 OWGR". Phía LIV Golf đang hẹp cửa này do không được tính điểm thế giới đồng thời bị cấm dự PGA Tour hoặc hạn chế vào DP World Tour.

Cơ cấu ban kỹ thuật OWGR hiện vẫn 12 thành viên, tính cả đặc phái viên Cho Mint Than của Asian Tour. Đấu trường này được xem là chỗ dựa cho LIV Golf League, qua việc nhận khoản đầu tư 300 triệu USD từ LIV Golf Investments - doanh nghiệp đang vận hành hệ thống giải bằng tiền từ Quỹ đầu tư công Saudi.

Gần đây, OWGR công nhận Gira de Golf Professional de Mexicana sau 16 tháng xét duyệt. Đây là hệ thống nhỏ ở Mexico thành lập từ 2017, các giải đều có ba vòng, trong đó cắt loại sau hai vòng.

Đấu trường do LIV Golf phụ trách phát triển cũng có ba vòng cho mỗi sự kiện nhưng không cắt loại, khai trương hồi tháng 6/2022 với tám giải cho mùa đầu mang danh xưng Invitational Series, 14 giải cho mùa 2023 với tên mới LIV Golf League.

Quốc Huy