Lisa diễn nhạc phim 007 trên sân khấu Oscar

CaliforniaLisa hát ca khúc "Live and Let Die" - nhạc phim James Bond 1973 - với vũ điệu bắt mắt ở Oscar 2025.

Lisa diễn ở Oscar 2025 Lisa biểu diễn trong lễ trao giải Oscar 2025, tối 2/3 ở Hollywood. Video: ABC Network

Sau khi hạng mục Hóa trang và làm tóc xuất sắc được công bố, Lisa và nhiều nghệ sĩ tri ân loạt phim James Bond bằng những màn biểu diễn sôi động. Nữ diễn viên Margaret Qualley mở đầu bằng tiết mục múa bên dàn vũ công nam diện tuxedo.

Ngay sau đó, Lisa xuất hiện từ trên không bằng dây cáp, mang đến bản cover Live and Let Die - ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên ra mắt năm 1973 do ban nhạc Wings thể hiện. Lisa "đốt nóng" khán phòng bằng breakdance, sau đó nhường chỗ cho Doja Cat với giai điệu kinh điển Diamonds Are Forever - ca khúc chủ đề của bản phim James Bond năm 1971.

Sự xuất hiện của Lisa trên sân khấu trở thành chủ đề nóng trên X. Người hâm mộ ca sĩ thể hiện sự phấn khích: "Tôi hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc cô ấy làm nên lịch sử", "Lisa của chúng tôi đã trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được hát ở Oscar", "Lisa biểu diễn quá đỉnh". Trước lễ trao giải, fan của ca sĩ bày tỏ trên Instagram: "Cô ấy xứng đáng với điều đó. Tôi đã hâm mộ từ năm 2016 khi Blackpink ra mắt. Cô gái này sinh ra để làm nghệ sĩ".

Nhiều khán giả chê bộ đầm khiến Lisa trông già hơn. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, nhiều người phản đối vì cho rằng buổi lễ nên dành cho các nghệ sĩ được đề cử hơn là các ngôi sao nhạc pop. Họ viết: "Tại sao ban tổ chức lại dành đất cho một nghệ sĩ không liên quan gì đến Oscar như vậy", "Lisa được vào đây có lẽ là nhờ thân thiết Frederic Arnault - con trai nhà Arnault, một trong những nhà tài trợ của sự kiện", "Chưa hiểu vì sao Lisa lại được chọn hát ca khúc của James Bond?".

Trên thảm đỏ Oscar năm nay, Lisa cũng chọn bộ trang phục để tri ân điệp viên 007. Cô diện thiết kế của Markgong, gồm sơ mi dáng váy, áo khoác tuxedo dáng dài, cài áo hoa đỏ gợi nhớ đến phong cách biểu tượng của James Bond do Sean Connery đóng. Một số tờ như Variety, India Times khen cô mặc đẹp.

Lisa ở Oscar 2025 Lisa diện phong cách James Bond trên thảm đỏ Oscar 2025. Video: Movie

Lisa, 28 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Tài khoản Instagram của cô thu hút 105 triệu người theo dõi. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. TC Candler bình chọn cô là Sao nữ đẹp nhất hành tinh 2021.

Ngoài ca hát, Lisa lấn sân đóng phim. Cô đang cùng đoàn phim The White Lotus 3 đến nhiều nơi để quảng bá tác phẩm. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của cô nhận chú ý. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault, một trong 10 người giàu nhất thế giới.

Họa Mi