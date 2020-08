Dự án căn hộ EcoXuân The Essential Residence thuộc khu đô thị Eco Xuân quy mô 10,8 ha, vị trí đắc địa mặt tiền Quốc lộ 13, tiện ích hiện đại.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP HCM đang dần thu hẹp, cùng với xu hướng phát triển và mở rộng hạ tầng kết nối với các khu vực lân cận, thị trường bất động sản đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ, nhất là tại các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Sức hút tại thành phố mới

Kể từ đầu tháng 2, Bình Dương trở thành tỉnh đầu tiên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có ba thành phố trực thuộc, bao gồm Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An. Trong đó, Thuận An đang nổi lên như một trung tâm kinh tế mới của tỉnh nhờ sự phát triển vượt trội trên nhiều mặt, nhất là yếu tố hạ tầng và dân cư. Sự phát triển này góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản hướng đến đáp ứng nhu cầu mua để ở thực của cư dân, đội ngũ chuyên gia, người lao động đang làm việc tại Thuận An nói riêng cũng như Bình Dương và phía đông TP HCM nói chung.

Đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ nơi đây, Tập đoàn S P Setia - nhà phát triển bất động sản danh tiếng tại Malaysia, cùng Công ty CP Bất động sản LinkHouse công bố dự án EcoXuân The Essential Residence với những giá trị đầu tư và an cư vượt trội.

Phối cảnh khu căn hô EcoXuân The Essential Residence.

Dự án do S P Setia làm chủ đầu tư, LinkHouse phân phối độc quyền. Khu căn hộ nằm trong khu đô thị Eco Xuân quy mô 10,8 ha hiện hữu, sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề trung tâm TP HCM và nhiều công trình, tiện ích trọng điểm trong khu vực.

Điểm nhấn trên trục giao thông huyết mạch

Eco Xuân The Essential Residence tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch kết nối giữa TP HCM và Bình Dương - tuyến Quốc lộ 13 (đại lộ Bình Dương). Ngoài việc kết nối thuận tiện, các tiện ích, công trình trọng điểm của khu vực đều tập trung trong bán kính 2 km quanh dự án.

Có thể kể đến khu công nghiệp Vietnam Singapore (VSIP), Aeon Mall, Lotte Mart, Golf & Resort Sông Bé, MM Mega, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Comlumbia Asia, UBND thành phố Thuận An... Riêng nội khu dự án cũng sở hữu những tiện ích cao cấp và hoàn thiện với sky bar, gym, hồ bơi jacuzzi, khu vực BBQ, sân tennis, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non... Nhờ đó, cư dân dự án này có thể tận hưởng những giá trị, tiện ích tối ưu cho công việc và cuộc sống.

Khu căn hộ phát triển chuỗi tiện ích hoàn thiện đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Với mức giá công bố bình quân 26 triệu một m2 cùng chính sách thanh toán hỗ trợ tối đa cho người mua, dự án này đáp ứng nhu cầu an cư tốt cho người mua để ở, đồng thời mang đến cơ hội sinh lời tiềm năng cho nhà đầu tư. Hiện chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán 30% ban đầu (tương ứng 390 triệu) và tổng tỷ lệ thanh toán 50% đến khi nhận nhà.

Minh Anh