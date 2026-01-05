Linh vật Ngựa Vàng chào xuân tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Sân bay quốc tế Đà Nẵng ra mắt linh vật Ngựa Vàng cao 5 m trước nhà ga T2, tạo điểm nhấn đón khách dịp đầu năm mới.

Linh vật được đặt tại khu vực thác nước lối vào nhà ga quốc tế, hoàn thành ngày 5/1. Tác phẩm do nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở Quảng Trị thiết kế riêng, hướng đến mang lại không khí Tết ấm áp, gửi gắm thông điệp bình an và may mắn đến mỗi hành khách khi bắt đầu hành trình.

Linh vật Ngựa Vàng đặt tại lối vào Nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngựa Vàng được tạo hình trong tư thế vươn mình tiến bước, gợi tinh thần bền bỉ, năng động và khát vọng vươn xa. Theo đơn vị quản lý, hình ảnh con ngựa không chỉ phù hợp không gian cửa ngõ hàng không mà còn tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho du khách trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.

Để hoàn thiện tác phẩm, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự làm việc liên tục hơn một tháng. Phần khung sắt chịu lực bên trong giúp linh vật đứng vững ngoài trời, bên ngoài phủ hơn 60 m² vật liệu alu màu vàng.

Bề mặt linh vật được ghép từ khoảng 150.000 mảnh alu nhỏ, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng nhẹ, làm nổi bật các đường nét từ bờm, thân đến dáng đứng của ngựa.

Ông Nguyễn Xuân Kiều, Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho biết đơn vị đã chủ động phối hợp với nghệ nhân từ nhiều tháng trước để kịp đưa linh vật vào không gian sân bay đúng dịp Tết.

"Thông qua tác phẩm này, sân bay mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và sự hứng khởi cho năm mới", ông Kiều nói.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sáng tác linh vật nghệ thuật những năm gần đây. Các tác phẩm của anh gây chú ý nhờ tạo hình chân thực, thần thái rõ nét và mức độ hoàn thiện cao, từng được biết đến rộng rãi qua các linh vật Hổ (Nhâm Dần), Mèo (Quý Mão) và Rồng (Giáp Thìn).

Linh vật được thiết kế tỉ mỉ, tạo dáng mạnh mẽ. Ảnh: Nguyễn Đông

Nguyễn Đông