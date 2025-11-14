Lính Triều Tiên hỗ trợ Nga dò mìn ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lính Triều Tiên đang tiếp tục ở lại Kursk để rà phá bom mìn, sau khi từng giúp Moskva đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi tỉnh này.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm nay cho thấy binh lính Triều Tiên được giới thiệu về các loại mìn và thiết bị phát hiện mìn, đồng thời tham gia những bài tập huấn luyện rà phá bom mìn.

"Họ là những người lính tuyệt vời, họ học hỏi nhanh, lắng nghe chăm chú và ghi chép", một chỉ huy Nga với biệt danh "Veles" cho biết.

"Họ ngang hàng với các lính công binh của tôi, thực hiện những nhiệm vụ tương tự", chỉ huy thứ hai có biệt danh "Lesnik" nói thêm.

Lính Triều Tiên cầm trên tay bộ điều khiển robot rà phá bom mìn Uran-6 của Nga. Ảnh: Red Star

Tờ tin tức quân sự Nga Krasnaya Zvezda cho hay các binh sĩ Nga và Triều Tiên đang phải đối phó với mật độ mìn chống tăng và mìn sát thương "chưa từng thấy" do lực lượng Ukraine để lại ở Kursk.

Tại vùng Bolshesoldatsky của Kursk, 37 trong 64 khu định cư hiện vẫn trong tình trạng cấm dân thường tiếp cận do những lo ngại về bom mìn còn sót lại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga biết ơn "những hỗ trợ anh hùng và quên mình" này từ phía Triều Tiên. "Công việc vẫn tiếp diễn. Nó nguy hiểm và khó khăn, nhưng những người bạn Triều Tiên của chúng tôi thực sự đang giúp đỡ và chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó", ông nhấn mạnh.

Theo một hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Bình Nhưỡng năm ngoái gửi khoảng 14.000 binh sĩ đến chiến đấu cùng lực lượng Moskva tại khu vực Kursk, phía tây Nga.

Lực lượng Ukraine đã vượt biên vào tháng 8/2024 và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể ở Kursk trong nhiều tháng. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 4 cho hay Nga cuối cùng đã đẩy lùi được quân đội Ukraine khỏi khu vực với hỗ trợ từ Triều Tiên.

Vai trò của Triều Tiên trong các hoạt động rà phá bom mìn của Nga cho thấy mong muốn từ cả hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân sự, điều mà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước tuyên bố sẽ chỉ "không ngừng tiến lên".

Vũ Hoàng (Theo Reuters)