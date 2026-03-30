Lính Mỹ bị cáo buộc trộm tên lửa chống tăng mang đi bán

Một hạ sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt với cáo buộc lấy cắp nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin, rồi bán ra ngoài căn cứ.

Los Angeles Times ngày 29/3 dẫn tài liệu tòa án cho biết hạ sĩ Andrew Paul Amarillas, thành viên lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, bị cáo buộc lợi dụng vị trí của mình là kỹ thuật viên quân khí ở Trường Bộ binh phía Tây tại căn cứ Pendleton để trộm cắp vũ khí, trong đó có ít nhất một hệ thống tên lửa Javelin, từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2025.

Theo cơ quan điều tra, Amarillas đã chuyển số vũ khí, đạn dược trên đến nơi sinh sống ở bang Arizona để bán cho các đồng phạm. Những người này sau đó tiếp tục bán lại chúng cho các bên khác để kiếm lời.

FGM-148 Javelin là tên lửa chống tăng vác vai tự dẫn được Mỹ biên chế từ năm 1996, trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp (HEAT) kép để xuyên thủng nóc, sườn và đuôi các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực. Đây được coi là một trong những "sát thủ diệt tăng" nguy hiểm nhất thế giới, đủ sức đánh bại nhiều loại xe tăng hiện đại.

Tên lửa này do hãng Lockheed Martin và RTX sản xuất độc quyền cho quân đội Mỹ. Người dân không được phép sở hữu hoặc mua tên lửa Javelin trừ khi nó đã được phi quân sự hóa.

Ống phóng tên lửa Javelin trong sự việc. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Amarillas còn lấy trộm đạn M855A1 và M80A1, loại đạn súng trường cải tiến hiệu suất do hãng Olin Winchester chế tạo và chỉ bán cho chính phủ Mỹ. Ngoài ra còn có đạn súng trường thông thường M855, mẫu đôi khi có thể được mua trực tiếp từ nhà sản xuất. Dù vậy, lô M855 bàn giao cho quân đội Mỹ được đóng gói kiểu khác và không được phép bán cho người dân.

Các công tố viên cho biết Amarillas có lần đã chào bán 30 thùng đạn, tương đương khoảng 25.000 viên, cho một đồng phạm. Trong vòng hai tuần, quân nhân này đã đánh cắp và bán 66 thùng đạn M855, khoảng 1/3 hiện đã được thu hồi. Một số đạn được các đặc vụ nằm vùng mua lại từ đồng phạm của Amarillas, số khác bị tịch thu.

Amarillas "chưa bao giờ được quân đội Mỹ cho phép lấy các hệ thống tên lửa Javelin và đạn M855A1, M855 ra khỏi căn cứ Pendleton, mang tới bang Arizona và bán cho dân thường để trục lợi cá nhân", các công tố viên cho biết.

Quân nhân này không nhận tội trước các cáo buộc đưa ra tại tòa án liên bang ở thành phố Phoenix vào hôm 26/3. Những cáo buộc này bao gồm âm mưu trộm cắp và biển thủ tài sản chính phủ, sở hữu và buôn bán đạn dược ăn trộm cùng các tội danh liên quan khác.

Một thẩm phán đã ra lệnh tạm giam Amarillas trong thời gian chờ xét xử, với lý do binh sĩ này có thể bỏ trốn và tác động tới chứng cứ, nhân chứng ở căn cứ Pendleton.

Phạm Giang (Theo Los Angeles Times)