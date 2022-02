Lính Mỹ, Anh bị nghi bắn chết dân thường ở sân bay Kabul

Cuộc điều tra của CNN cho thấy có người thiệt mạng vì trúng đạn trong vụ đánh bom ở sân bay Kabul, Afghanistan hồi tháng 8/2021, trái ngược với báo cáo của Lầu Năm Góc.

CNN đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài 4 tháng, phỏng vấn hơn 70 nhân chứng và gia đình người chết, cũng như xem xét hồ sơ y tế và phân tích video, hình ảnh về vụ đánh bom ở sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26/8/2021.

Các nhân viên y tế và quản lý tại 5 bệnh viện tiếp nhận nạn nhân vụ đánh bom cho biết đã ghi nhận những vết thương do đạn, theo kết quả điều tra. Báo cáo của bệnh viện và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cũng có ghi chép về những vết thương do đạn gây ra. Những người sống sót và gia đình nạn nhân khẳng định một số người đã chết và bị thương do bị trúng đạn.

Hai nhà phân tích vụ nổ cho biết khó có khả năng nhiều người chết trong một vụ đánh bom tự sát, dù các chuyên gia khác nói rằng điều đó cũng có thể.

CNN thêm rằng nhiều video về vụ đánh bom từ các phương tiện truyền thông và quân đội có những khoảng trống về dòng thời gian sự kiện. Nhưng cuộc điều tra có những rào cản. Khám nghiệm tử thi không phổ biến ở Afghanistan, khiến các đánh giá y tế không có kết luận chính thức.

Nạn nhân vụ đánh bom sân bay Kabul được chuyển đến bệnh viện vào đêm 26/8/2021. Ảnh: AFP.

Thông tin mà CNN thu thập được làm dấy lên khả năng súng đạn có thể góp phần gây ra thương vong lớn trong vụ đánh bom, dù quân đội Mỹ và Anh bác bỏ báo cáo này.

Lầu Năm Góc cho biết tất cả 170 người Afghanistan và 13 lính Mỹ đều thiệt mạng vì bom. Một cuộc điều tra quân sự kéo dài 3,5 tháng, với 139 người được phỏng vấn, kết luận rằng dù lính thủy quân lục chiến Mỹ nổ súng hai lần sau vụ nổ, không ai bị trúng đạn, theo cuộc họp báo của nhóm điều tra ngày 4/2.

Quân đội Anh cho biết lính của họ đã bắn chỉ thiên để giải tán một đám đông làm loạn, không ai trúng đạn.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), nhánh của IS ở Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến người Mỹ thiệt mạng nhiều nhất ở Afghanistan trong hơn 10 năm.

Vụ tấn công xảy ra khi Mỹ và các đồng minh đẩy mạnh nỗ lực sơ tán ở sân bay Kabul, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan.

Trước đó, Mỹ và Anh đã khuyến cáo người dân không di chuyển đến sân bay quốc tế Hamid Karzai vì lo ngại an ninh. Tình báo Mỹ cũng cảnh báo trước rủi ro IS tấn công khủng bố ở khu vực tập trung đông người. Tuy nhiên, nhiều người Afghanistan tuyệt vọng vẫn ùn ùn kéo đến sân bay, với hy vọng chạy thoát khỏi quốc gia bị Taliban chiếm đóng.

Thanh Tâm (Theo CNN)