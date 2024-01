Lĩnh án chung thân vì giả công an lừa hàng loạt người giàu

Chiều 9/1, Thiện bị TAND TP HCM tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường cho các bị hại.

Năm 2009, Thiện từng bị tòa này phạt 8 năm tù về hành vi mạo danh cảnh sát đặc nhiệm Công an TP HCM, lừa bán xe giá rẻ cho nhiều người chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, sau khi mãn hạn tù, Thiện tiếp tục thực hiện chiêu thức cũ để chiếm đoạt tiền. Dù không có nghề nghiệp ổn định, song đi đến đâu anh ta cũng xưng làm công an. Khoảng giữa năm 2018, Thiện được bà Đỗ Hoàng Mỹ Linh nhờ giúp người em họ đòi lại tiền từ một công ty làm dịch vụ xuất cảnh, định cư ở nước ngoài. Công ty này nhận làm thủ tục đưa em bà Linh đi nhưng không thực hiện, không trả lại tiền.

Thiện nhận lời, tự xưng là Long, làm trong ngành công an, hù dọa giám đốc công ty trên phải trả lại tiền nếu không "sẽ bị xử lý". Vài ngày sau, em bà Linh được công ty trả tiền.

Được gia đình bà này mời cơm cảm ơn, trong bữa tiệc, Thiện giới thiệu với nhiều người đang giữ chức Phó thanh tra Bộ Công an. Anh ta cho biết, đơn vị có lô 12 ôtô cao cấp cần thanh lý giá rẻ. Bà Linh tưởng thật, đưa cho Thiện 2,9 tỷ đồng nhờ mua hai chiếc Lexus LX570, đồng thời giới thiệu cho nhiều người quen gom hơn 10 tỷ đồng đưa cho Thiện đặt mua xe.

Thiện sau đó bịa lý do "mua xe giá rẻ, phải lo chi phí cho nhiều cơ quan ban ngành" nên sẽ giao xe trễ. Khi không thể kéo dài thời gian thêm, gã công an dỏm thuê hai ôtô đưa cho bà Linh, né tránh những người khác.

Bị nhiều người hối thúc nhưng không có xe để giao, bà Linh phải bỏ ra hơn 2,6 tỷ đồng trả cho hai người.

Cũng trong thời gian này, Thiện nói với bà Linh được người thân tặng lô đất giá trị lớn ở Đồng Nai nhưng đang thế chấp ngân hàng, nếu bà đưa 400 triệu đồng để giải chấp sẽ giao giấy tờ cho giữ. Ông ta còn nói có thể mua được các căn chung cư của Bộ Công an trên đường Trần Não, TP Thủ Đức, với giá 700 triệu đồng và một căn biệt thự Vinhomes Tân Cảng với giá giảm 40%.

Bà Linh tưởng thật, nhiều lần đưa cho Thiện hơn 3,2 tỷ đồng để giải chấp khu đất ở Đồng Nai, đặt cọc mua 31 căn hộ và làm nội thất cho căn biệt thự ở Vinhomes. Sau thời gian dài không thấy Thiện thực hiện như cam kết, bà Linh và các nạn nhân khác tìm hiểu, phát hiện bị lừa nên tố cáo. Nhà chức trách xác định tổng cộng Thiện đã chiếm đoạt của bà Linh hơn 6 tỷ đồng và gần 8 tỷ đồng của những người khác (do bà Linh giới thiệu).

Ngoài ra, Thiện biết bà Phương (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu, người được uỷ quyền giải quyết tranh chấp căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM) đang cần Thanh tra Bộ Công an tác động vụ việc nên lập kế hoạch lừa tiền. Ông ta xưng làm ở Bộ Công an, nếu bà Phương muốn thanh tra bộ "can thiệp" giải quyết nhanh vụ tranh chấp phải chi 2,5 tỷ đồng. Thiện còn nói có suất nội bộ được mua thanh lý căn nhà ở quận Phú Nhuận với giá rẻ nhưng không tiện đứng tên, sẽ giới thiệu cho bà Phương.

Bà Phương đã cùng người bạn hùn tiền đưa cho Thiện tổng cộng 10 tỷ đồng. Khi phát hiện bị lừa, bà Phương đòi lại tiền, Thiện chỉ trả hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt.

Nhà chức trách xác định, bằng việc mạo danh cán bộ thanh tra Bộ Công an, Thiện lừa tổng cộng gần 20 người khá giả, chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Thiện tiêu xài và trả nợ, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.

Hồi tháng 3/2023, tòa từng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung, do nhiều người cho rằng bà Linh câu kết với Thiện để chiếm đoạt tiền của họ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS xác định không có chứng cứ nào cho thấy bà Linh móc nối với Thiện để thực hiện hành vi lừa đảo nên hoàn hồ sơ. Thiện cũng khai lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 38 tỷ đồng chứ không phải hơn 40 tỷ như cáo buộc trước đó.

Tại tòa hôm nay, hai người có quyền, nghĩa vụ liên quan (trong số những người đưa tiền cho bà Linh nhờ mua xe) vẫn giữ nguyên lời khai như lần ra tòa trước. Họ cho biết đã chuyển cho bà Linh hơn 6,5 tỷ đồng đặt mua hai chiếc Lexus và một xe Camry, không biết bị cáo Thiện. Do đó, họ tiếp tục đề nghị HĐXX xác định người này là đồng phạm và có nghĩa vụ trả lại tiền cho mình.

Còn Thiện khai chỉ nhận từ bà Linh hơn 2,5 tỷ đồng để mua xe cho hai người này, nên chỉ đồng ý bồi thường số tiền trên.

Hải Duyên