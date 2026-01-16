Liệu recap 2026 của em có hình ảnh anh không?

Mong anh có tư duy vững vàng và có trách nhiệm, trước hết là với chính bản thân anh, sau này còn là với gia đình nhỏ.

Lần thứ hai em viết bài tìm nửa còn lại, cũng muốn thử vận may, xem liệu recap 2026 của em có hình ảnh của anh không. Biết ơn lần mở lòng trước, các anh đã dạy cho em nhiều thứ, giúp em hiểu hơn về hình tượng một người đàn ông em cần và những điều chính em cũng còn phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện. Trong tình yêu em không vội, nên dù chưa tìm được thì mình tìm tiếp, một năm, hai năm chậm để đổi lại mấy chục năm bên nhau cũng đáng.



Tụi mình là những người xa lạ, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, để anh không bỡ ngỡ thì em nói sơ về em nhé. Năm nay em 25, sáng em làm văn phòng, tối em bán thân cho chính ước mơ của em, tính ra cũng không có nhiều thời gian rảnh, nhưng sẽ rảnh nếu anh muốn gặp em. Về ngoại hình, trộm vía ngày nào đi làm em cũng được khen xinh, có lẽ thế mà tính cách em từng ngày cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, không quạu. Em thích nói chuyện, cũng thích lắng nghe nữa, vì em có một niềm đam mê bất tận với thế giới này nên muốn hiểu hơn những người xung quanh em và cả anh. Sở thích của em là đi du lịch, bơi lội và bia, rất vui nếu anh có thể đồng hành cùng em. Mà nếu anh có thú vui khác, em có thể học để được hiểu hơn về anh. Mọi người hay nhận xét em là một người đặc biệt về cả tư duy, hành động và tính cách, còn đặc biệt thế nào anh có muốn tự tìm hiểu không?



Về người đàn ông em muốn gặp, em mong anh là một người có tư duy vững vàng và có trách nhiệm, trước hết là với chính bản thân anh, sau này còn là với gia đình nhỏ. Mong anh là người thích phát triển, tham vọng và có kiến thức vì em thích học lắm, thích được thảo luận về những vấn đề xung quanh hằng ngày, về góc nhìn của em và anh, muốn có anh bên cạnh xoa dịu mỗi khi con "báo" trong em trỗi dậy. Mong tài chính của anh đã vững, em không tham tiền của anh, cũng không cần anh lo cho em, nhưng em thích cảm giác an toàn rằng phía sau luôn có người có khả năng hỗ trợ, để em được bung hết sức trẻ, quay đầu lại em còn có gia đình, và có anh.

Mong ngoại hình anh ổn và cao ráo một chút, em chỉ lo xa cho gen của thế hệ sau thôi chứ gỗ vẫn được coi trọng hơn nước sơn nha. Cuối cùng là câu chuyện về sinh lý, nếu anh có tư duy trước nhất là tìm người giải tỏa, sau mới là người yêu thì có lẽ mình không hợp nhau. Em không phải là một cô gái truyền thống nhưng cũng không muốn mình bắt đầu mối quan hệ vì lý do đó, yêu nhanh cưới vội ly hôn sớm rồi ảnh hưởng đến bao người. Em tin mọi sự chờ đợi đều có giá trị xứng đáng và đây là ranh giới em không chấp nhận nếu ai muốn vượt qua khi em chưa đồng ý dù là lý do gì. Yêu cầu anh là hoàng tử thì em cũng phải là công chúa, cũng là cách em phấn đấu từng ngày leo lên tầng mây trên.



Nếu hợp thì chào mừng anh đến với thế giới của em, nếu không hợp thì rất vui anh đã đọc bài. Dù kết quả có ra sao, chúng ta hãy cứ thật tử tế với nhau nhé.

