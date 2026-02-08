Liên tiếp phát hiện rong biển khô, cà phê bột giả ở Đà Nẵng

Trong ba ngày, Công an Đà Nẵng triệt phá hai đường dây sản xuất thực phẩm giả, thu giữ hàng nghìn sản phẩm rong mứt và gần một tấn cà phê bột.

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, liên quan mặt hàng rong biển khô (rong mứt).

Rong biển khô do vợ chồng Hiền nhập từ Trung Quốc về để bán dưới thương hiệu DANAFOOD. Ảnh: Thành Huynh

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm rong mứt gắn mác "sản xuất tại Việt Nam", nguồn hàng dồi dào quanh năm, giá bán rẻ bất thường so với thị trường, trong khi loại này thường có tính mùa vụ và giá cao. Nghi vấn tập trung vào Công ty TNHH SX & TM DANA FOOD (phường Hòa Khánh).

Điều tra xác định Nguyễn Tấn Hiền, 27 tuổi, cùng vợ là Đỗ Thị Thùy Trang, 26 tuổi, nhập rong biển từ Trung Quốc nhưng tự công bố xuất xứ Việt Nam để bán dưới thương hiệu DANAFOOD. Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Hiền, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trang.

Khám xét trụ sở và kho hàng, cảnh sát thu hơn 7.000 gói rong biển khô giả cùng hàng chục nghìn bao bì, nguyên liệu phục vụ đóng gói, xác định đây là thủ đoạn giả mạo xuất xứ nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Hiền và vợ tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Trước đó ngày 6/2, Cảnh sát kinh tế phá chuyên án 126F về sản xuất cà phê bột giả. Trong bối cảnh giá cà phê nguyên liệu tăng, nhiều cơ sở vẫn bán sản phẩm giá rẻ bất thường cho quán vỉa hè và tạp hóa.

Lần theo dấu vết, ban chuyên án phát hiện Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, và vợ Ngô Thị Bảo Vâng, 48 tuổi, điều hành, tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ tại phường Thanh Khê. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nhóm này khai đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày tung ra thị trường gần một tấn. Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê.

Nguyễn Văn Hoàng khi bị bắt giam. Ảnh: Thành Huynh

Cảnh sát đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Đà Nẵng và TP HCM, bắt hai chủ cơ sở, thu nhiều máy móc, nguyên liệu và thành phẩm. Hiện Hoàng bị bắt giam, còn Vâng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngọc Trường