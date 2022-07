'Liên kết du lịch giúp TP HCM hút hơn 10 triệu khách nội địa'

Cầu nối du lịch giữa các địa phương giúp TP HCM và các tỉnh liên kết mở rộng lượng khách nhờ đa dạng sản phẩm, theo bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

"TP HCM luôn chủ động liên kết du lịch với các vùng từ Bắc vào Nam trong thời gian qua, thu hút hơn 10 triệu lượt khách nội địa, 500.000 lượt khách quốc tế. Do đó, liên kết này được kỳ vọng sẽ tăng doanh thu, định vị du lịch giữa các địa phương Hà Nội, TP HCM và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng liên kết sẽ tạo sức bật cho các địa phương và du lịch Việt Nam trên thương trường quốc tế", bà Phan Thị Thắng cho biết.

Diễn đàn liên kết phát triển du lịch "Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến" được tổ chức ngày 1/7 tại Nghệ An, do UBND TP HCM phối hợp UBND TP Hà Nội và UBND các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ mở rộng tổ chức. Diễn đàn nằm trong chuỗi liên kết vùng do UBND TP HCM đề xuất, nhằm kết nối du lịch giữa vùng du lịch Bắc Trung Bộ với TP Hà Nội và TP HCM để phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của mỗi địa phương. Đồng thời, sự kiện tạo tiền đề cho việc hình thành, khai thác các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng góp phần kích cầu thị trường du lịch, từng bước khẳng định dấu ấn, bản sắc của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp từ 13h30 ngày 1/7 trên Báo điện tử VnExpress và fanpage VnExpress.net. Tham gia diễn đàn có lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội đồng Tư vấn du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (Eurocham), với sự đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines.