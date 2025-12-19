Liên Hợp Quốc hỗ trợ khẩn cấp 2,6 triệu USD cho Việt Nam

Khoản hỗ trợ mới được công bố nâng tổng số tiền quốc tế hỗ trợ Việt Nam phòng chống thiên tai trong năm 2025 lên 23,5 triệu USD.

Tại buổi công bố Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 do Bộ Nông nghiệp Môi trường và Liên Hợp Quốc tổ chức sáng 19/12, đại diện Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 2,65 triệu USD cho Việt Nam để ứng phó với thiên tai.

Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển đến 56.000 người chịu ảnh hưởng ở Đăk Lăk, Gia Lai và Đà Nẵng thông qua bốn tổ chức gồm: Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chức di cư quốc tế, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc.

Bà Pauline Tamesis tại buổi công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp. Ảnh: Gia Chính

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ, kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 đã tính toán Việt Nam cần hơn 96 triệu USD để hỗ trợ cho khoảng 1,4 triệu người chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó hơn 660.000 là đối tượng trực tiếp.

Ngoài việc hỗ trợ tiền mặt, kế hoạch cũng sẽ tập trung sửa chữa và xây mới nhà ở, khôi phục sinh kế, sửa chữa hạ tầng công cộng và nâng cao năng lực cho các tổ chức địa phương, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi toàn diện.

"Có thể thấy nhu cầu thực tế hỗ trợ của người dân là rất lớn trong khi số tiền ủng hộ đến hiện tại là hạn chế, do đó chúng ta cần phối hợp để điều phối khoản tiền này một cách hiệu quả", bà Pauline Tamesis nói và kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Cục phó Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ, năm 2025 đã đi vào lịch sử thiên tai Việt Nam với những kỷ lục chưa từng có như kỷ lục bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, bão Ragasa mạnh trên từng ghi nhận trên Biển Đông, quy luật đổ bộ bão thay đổi, lần đầu tiên có bão đi từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Các lực lượng xây dựng lại nhà dân sau lũ ở Khánh Hoà. Ảnh: Bùi Toàn

18 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ cùng hai tuyến ở Nam Bộ vượt lũ lịch sử, gây ngập lụt nghiêm trọng; Huế và Quảng Trị hứng mưa lũ trái mùa ngay giữa mùa khô; hồ Bản Vẽ ghi nhận lũ vượt tần suất 5.000 năm; đỉnh Bạch Mã đạt lượng mưa kỷ lục 1.740 mm trong một ngày, đứng thứ hai thế giới.

419 người chết, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị đổ sập hư, hại, sinh kế của người dân chủ yếu từ nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tổng thiệt hại kinh tế lên tới 100.000 tỷ đồng, mức lớn nhất từ trước đến nay.

Về việc phân bổ tiền viện trợ, ông Nguyễn Văn Tiến nói do nguồn lực có hạn nên sẽ yêu cầu các địa phương tổ chức họp dân để người dân tự lựa chọn ra những hộ thực sự cần hỗ trợ, chính quyền xã sau đó sẽ xác nhận.

Ngoài ra, để ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng, cơ quan điều phối sẽ tập trung xây dựng, nâng cấp một số điểm sơ tán tập trung như trường học, nhà văn hóa.

Gia Chính