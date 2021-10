Toyota Việt Nam phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông với 2 thể loại dự thi là phóng sự và clip ngắn.

Nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Toyota Việt Nam phát động Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021. Chủ đề của Liên hoan phim năm nay là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông", diễn ra từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2022.

Đại diện các tác giả nhận giải nhì tại Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019. Ảnh: Toyota

Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung khai thác các nội dung như nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; sự thay đổi trong tâm lý, hành vi của người tham gia giao thông do ảnh hưởng của dịch bệnh; thực trạng và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch...

Tác phẩm dự thi gồm 2 thể loại phóng sự và clip ngắn về an toàn giao thông, gọi tắt là "Ống kính giao thông". Đối tượng dự thi gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên). Giải thưởng mỗi thể loại gồm một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Các phim đạt giải nhất, nhì, ba của 2 thể loại sẽ được đăng tải lên Fanpage của ban tổ chức để khán giả bình chọn 5 phim được yêu thích nhất.

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông được tổ chức lần đầu năm 1996 và diễn ra 2 năm một lần. Qua 25 năm, sự kiện này đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của lực lượng thuộc các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Bên cạnh tính nghệ thuật, những tác phẩm dự thi Liên hoan phim về An toàn giao thông toàn quốc còn là kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông một cách thiết thực, có tính lan tỏa rộng rãi.

Trong suốt hơn 25 năm qua, Toyota Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh một thương hiệu ôtô đi đầu trong các hoạt động xã hội bên cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó lĩnh vực an toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu.

Đây là năm thứ ba Toyota Việt Nam tham gia đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông. Thông qua chương trình, hãng mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Anh Ngọc