Liên đoàn Điền kinh chứng nhận đường đua VM Green Paradise Cần Giờ

Đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon vừa được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận đạt chuẩn kỹ thuật cả bốn cự ly trước thềm giải đấu.

Để có được kết quả này, ngày 13/4 vừa qua, ban tổ chức đã phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc thực tế toàn bộ cung đường, rà soát các thông số trước ngày thi đấu chính thức.

Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Trường Giang, chuyên gia của Liên đoàn, sử dụng xe đạp hiệu chuẩn và thiết bị chuyên dụng để rà soát toàn bộ thông số kỹ thuật. Các hạng mục được kiểm tra bao gồm độ chính xác cự ly, vị trí xuất phát - về đích, điểm quay đầu, các mốc kilomet và tuyến chạy ngắn nhất hợp lệ trong phạm vi đường đua.

Ông Nguyễn Trường Giang thực hiện đo đường chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau khi hoàn tất hồ sơ và rà soát, cả bốn cự ly của giải được Liên đoàn chứng nhận đạt chuẩn. Đây là bước quan trọng để hoàn thiện tuyến đường cho giải chạy lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ, địa điểm mới nhất gia nhập hệ thống VnExpress Marathon.

"Chứng nhận từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là một bước hoàn thiện quan trọng về mặt chuyên môn, cho thấy cung đường đã được rà soát kỹ lưỡng trước ngày thi đấu. Trên nền tảng đó, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ có thêm cơ sở để khẳng định tính chỉn chu trong khâu tổ chức ở mùa giải đầu tiên", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Việc đo đúng các mốc kỹ thuật là điều kiện nền tảng để đảm bảo VĐV thi đấu trên cung đường đủ chuẩn, hạn chế sai số và nâng cao tính công bằng về thành tích. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để ban tổ chức hoàn thiện phương án vận hành trên toàn tuyến, từ bố trí biển báo, điểm tiếp nước đến điều phối tại các vị trí quay đầu và nút giao quan trọng.

Một góc Cần Giờ với hệ sinh thái rừng, sông, biển. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ban tổ chức công bố, cung đường tại Cần Giờ có khoảng 80% lộ trình đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở, gồm rừng ngập mặn và ven biển, tỷ lệ cao nhất trong hệ thống VnExpress Marathon hiện nay.

Với cự ly 21km và 42km, runner sẽ sải bước qua trục Rừng Sác, điểm nhấn nổi bật của cung đường với hai bên phủ sắc xanh rừng ngập mặn đặc trưng của Cần Giờ. Ở nhóm cự ly 5km và 10km, hành trình chủ yếu diễn ra trên Đại lộ Thời Đại trong lòng siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise rộng 2.870 ha, nơi hội tụ lợi thế ven biển, không gian thoáng đãng và gió mát tự nhiên.

Diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giải chạy đã sớm thu hút hơn 5.000 runner. Ngoài trải nghiệm thi đấu trên cung đường ven biển và rừng ngập mặn, VĐV còn có thể tận dụng kỳ nghỉ dài để thư giãn kết hợp khám phá Vàm Sát, Đảo Khỉ hay ẩm thực hải sản địa phương. Nhờ đó, hành trình đến Cần Giờ không chỉ dừng ở một cuộc đua, mà còn trở thành kỳ du lịch nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Hải Long