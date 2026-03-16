Liên danh Việt - Hà Lan đầu tư bến cảng container Liên Chiểu gần 1,8 tỷ USD

Đà NẵngLiên danh Hateco và APM Terminals (Hà Lan) được chọn đầu tư bến cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng, tổng vốn khoảng 1,76 tỷ USD.

Ngày 16/3, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, với diện tích khoảng 172 ha, gồm 146 ha đất và gần 26 ha mặt nước trước bến. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 45.268 tỷ đồng (khoảng 1,76 tỷ USD).

Hợp phần hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng đang được hoàn thiện. Ảnh: Bảo Ngọc

Theo quy hoạch, cảng sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container lên đến 18.000 TEU. Công suất thiết kế toàn bộ dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEU mỗi năm, tương đương 74 triệu tấn hàng hóa.

Ngoài các bến container, dự án còn bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn để gom, chia hàng, góp phần giảm áp lực vận tải đường bộ và chi phí logistics.

Dự án dự kiến triển khai tới hết quý I/2036. Giai đoạn 1 (2025-2028) nhà đầu tư sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất hai bến cảng cùng hệ thống hậu phương và hạ tầng phụ trợ.

Hateco là tập đoàn đa ngành của Việt Nam từng đầu tư các bến 5 và 6 cảng Lạch Huyện (Hải Phòng). Còn APM Terminals, nhà khai thác cảng container toàn cầu thuộc Tập đoàn AP Moller-Maersk, hiện vận hành hơn 70 cơ sở cảng tại 38 quốc gia.

Bến cảng container Liên Chiểu được định hướng trở thành cảng xanh, trung chuyển container quốc tế, phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần A - hạ tầng dùng chung - có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và thành phố, đã khởi công cuối năm 2022 và đang hoàn thiện. Hợp phần B do nhà đầu tư tư nhân thực hiện để xây dựng các bến cảng.

Nguyễn Đông