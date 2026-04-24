Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ hôm nay

Học sinh lớp 12 và thí sinh tự do có 12 ngày để đăng ký thi tốt nghiệp THPT, từ 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sử dụng tài khoản đã được các Sở và trường THPT cấp. Nếu chưa đăng nhập lần nào, thí sinh nên đổi mật khẩu để bảo mật, rồi điền thông tin theo yêu cầu.

Thí sinh tự do cũng có thể đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận.

Bộ cho biết cách điền thông tin tương tự năm ngoái. Điểm mới năm nay là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi do sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền chính xác.

Bảng mã số đơn vị hành chính mới (mã tỉnh, thành) để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngoài đăng ký dự thi, thí sinh còn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu gặp lỗi hay vướng mắc, các em gọi tới hotline 18008000 nhánh số 2 để được tư vấn.

Bộ dự kiến hơn một triệu thí sinh sẽ đăng ký dự thi năm nay.

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT, lưu ý phần địa chỉ điền mã tỉnh, thành sau sáp nhập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với khoảng một triệu thí sinh, điểm thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm