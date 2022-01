'LG đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm đổi mới'

Tổng giám đốc LG Electronics Vietnam Sung Woo Nam cho biết hãng coi đổi mới sản phẩm là chiến lược trọng tâm trong bối cảnh nhu cầu người tiêu dùng luôn biến đổi.

Tech Awards 2021 là sự kiện bội thu của LG với số lượng giải thưởng áp đảo, khi chiến thắng ở 5 hạng mục: "Tivi xuất sắc nhất", "Thương hiệu Máy giặt xuất sắc", "Sản phẩm máy sấy được yêu thích nhất", "Tivi gia đình tốt nhất" và "Laptop xuất sắc nhất".

Ông Sung Woo Nam, Tổng giám đốc của LG Electronics Vietnam chia sẻ về hành trình đổi mới, sáng tạo của "ông lớn" trong ngành thiết bị gia dụng, điện tử và những xu hướng công nghệ mà hãng hướng tới trong tương lai.

Ông Sung Woo Nam, Tổng giám đốc của LG Electronics Vietnam. Ảnh: Tùng Đinh

- Cảm xúc của ông thế nào khi năm 2021 LG bội thu giải thưởng tại Tech Awards giữa bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do Covid-19?

- 2021là một năm khó khăn với cả thế giới bởi ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo thống kê, lưu lượng giao thông, vận tải trong thời kỳ dịch bệnh giảm hơn 60% so với bình thường. Tất cả các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có LG Electronics phải đối mặt với nhiều thách thức trong vận hành, bán hàng, sản xuất...

Sau một thời gian dài trải qua lệnh giãn cách, Tech Awards 2021 là sự kiện đầu tiên mà LG Electronics tham gia. Chúng tôi đã giới thiệu, trưng bày những sản phẩm đa dạng và tiên tiến nhất, từ thiết bị giải trí, đồ gia dụng, thiết bị làm việc tại nhà, đem đến những trải nghiệm chân thực tới khách hàng và cộng đồng công nghệ. Trong đó, những sản phẩm LG đoạt giải tại Tech Awards 2021 là minh chứng rằng Tivi, laptop, máy giặt, máy sấy... đã thoả mãn nhu cầu giải trí dưới nhiều hình thức, học tập và làm việc tại nhà, giúp chăm sóc các gia đình tốt hơn...

Giải thưởng cũng một lần nữa khẳng định sự tin tưởng, công nhận từ khách hàng, những chuyên gia công nghệ cho sự nỗ lực của LG. Chúng tôi có kế hoạch tung ra nhiều sản phẩm thú vị hơn vào năm 2022, mà Tech Awards là bước khởi đầu cho một năm tuyệt vời phía trước.

Tổng Giám Đốc LG Electronics Vietnam cho biết 2022 hãng sẽ ra mắt nhiều sản phẩm công nghệ mới. Ảnh: Tùng Đinh

- Theo ông, điều gì tạo nên thắng lợi của LG Electronics trong năm qua?

- Năm qua chứng kiến sự sụt giảm về nhu cầu tiêu dùng, nhưng LG Electronics giành chiến thắng trong nhiều giải thưởng về sáng tạo, đổi mới. Chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh cho đầu tư, cải tiến, không chỉ trong đại dịch mà suốt những giai đoạn bình thường trước đây.

Với những nhà sản xuất công nghệ, điều quan trọng nhất là cần biết nhu cầu của khách hàng. Người hiểu khách hàng nhất là người chiến thắng. Những kỳ vọng, nhu cầu của người tiêu dùng thì không cố định, họ luôn mong đợi những sáng tạo, đổi mới trong các sản phẩm, giải pháp. KPI của LG Electronics liên quan đến sự thoả mãn, hài lòng của khách hàng, làm thế nào để đem đến sự thuận tiện cho khách hàng qua công nghệ. Chúng tôi đầu tư vào các sản phẩm nhằm gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi giúp cải thiện trải nghiệm "ở nhà" của khách hàng trong suốt thời gian dịch bệnh. Bên cạnh đó, với tư cách là một công ty toàn cầu, chúng tôi đã hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến chống lại Covid-19, quyên góp 25 tỷ đồng cho Thành phố Hải Phòng.

Showroom trưng bày sản phẩm thông minh của LG tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

- Hành vi của người tiêu dùng trong hai năm biến động vừa qua được LG Electronics hiểu và đáp ứng bằng các sáng kiến mới như thế nào?

- Thực tế, dựa trên kinh nghiệm và nguồn lực của mình, LG đã nghiên cứu và đón đầu xu hướng tiêu dùng của khách hàng ngay từ thời gian đầu đại dịch, khi nhu cầu cụ thể vẫn còn đang được định hình.

Khi dành phần lớn thời gian ở nhà, khách hàng có nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử nhiều hơn, quan tâm hơn đến các thông tin chi tiết về tính năng sản phẩm. Họ sẵn sàng nâng cấp vật dụng, thiết bị để có trải nghiệm làm việc, giải trí tốt hơn, giúp "tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Ví dụ, khách hàng có xu hướng sử dụng những tivi có màn hình kích cỡ lớn hơn so với trước, với công nghệ hiển thị tốt hơn vì dành phần lớn thời gian ngồi trước màn hình. Hay với nhu cầu dự trữ thực phẩm cũng đòi hỏi tủ lạnh lớn hơn, bền bỉ hơn...

Chúng tôi đã có những sản phẩm quen thuộc như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà..., và không ngừng đầu tư đổi mới, thêm những sản phẩm, công nghệ và tính năng mới.

Đơn cử, LG StanbyME là sản phẩm trong "bình thường mới" cho khách hàng, với đặc tính di động và linh hoạt khi chạy bằng pin, không dây, có thể di chuyển khắp phòng nhờ chân đế có gắn bánh xe, màn hình cảm ứng xoay đa chiều phục vụ cả nhu cầu giải trí, học tập và làm việc.

Hay khẩu trang lọc khí PuriCare thế hệ mới, với khả năng ngăn chặn bụi siêu mịn, vi rút, vi khuẩn và các chất gây dị ứng với màng lọc HEPA cao cấp. Hoặc LG Styler - tủ chăm sóc quần áo thông minh đầu tiên ở Việt Nam, có khả năng làm sạch quần áo bằng hơi nước, kết nối Wi-Fi.

Một sáng tạo khác dự đoán sẽ tiếp tục tạo ra nhiều đột phá trong năm nay là công nghệ ThinQ, nền tảng trí tuệ nhân tạo độc quyền của LG, hướng đến phong cách sống hiện đại và tiện lợi cho khách hàng. Trong đó chúng tôi tạo ra hệ sinh thái dễ dàng sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình, từ người trẻ đến người già. LG ThinQ giúp người dùng kiểm soát các thiết bị tại nhà, hỗ trợ người già sống một mình trong đại dịch...

- Doanh nghiệp có định hướng gì với các sản phẩm trong tương lai tại Việt Nam?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư và ra mắt các sản phẩm mới, hướng tới "một ngày mai tốt hơn", "một cuộc sống tốt hơn" cho con người. Trong đó, những sản phẩm trong "bình thường mới" sẽ chú trọng tới sự linh hoạt và di động, như việc tôi có thể "làm tất cả trong một". Tại Tech Awards, chúng tôi cũng đã "trình làng" những sản phẩm này tới người tiêu dùng. Ngoài các sản phẩm TV, máy giặt với công năng ấn tượng... LG đã mang tới triển lãm Tech Awards những công nghệ của tương lai, như LG One:Quick Flex, màn hình tích hợp đa dụng nét và siêu rộng kết hợp tất cả tính năng họp online; LGStanbyME cho việc xem phim, giải trí, rèn luyện thể thao, video call..., hay LG PuriCare 360 độ với khả năng hút và lọc không khí ở mọi hướng khác nhau...

Mới đây, chúng tôi cũng vừa có mặt tại CES 2022, một sự kiện truyền thống hàng năm mà LG tham gia, nơi giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới nhất, tiên tiến nhất tới thế giới, với chủ đề The Better Life You Deserve. Những sản phẩm hứa hẹn này cũng sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

LG sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong các sản phẩm, công nghệ thinQ nhằm đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng Việt Nam, hướng tới cuộc sống "thông minh hơn, chất lượng hơn và kết nối hơn".

Phong Vân