LG cải tiến công nghệ hiển thị trên TV OLED

Thương hiệu LG cho biết sẽ cải tiến độ chính xác màu, độ sáng màn hình bên cạnh mở rộng dải sản phẩm TV OLED tại Việt Nam trong năm 2026.

Theo đó, hãng sẽ nâng cấp công nghệ Hyper Radiant Color mới giúp nâng cao độ chính xác màu sắc và cho hình ảnh sáng hơn tới 3,9 lần so với TV OLED thông thường. Công nghệ này được vận hành bởi bộ xử lý Alpha 11 AI thế hệ 3 với NPU nâng cấp, hỗ trợ Dual AI Engine. Nhờ khả năng xử lý đồng thời thuật toán giảm nhiễu và bảo toàn chi tiết, Dual AI Engine giúp tạo ra hình ảnh rõ nét, hạn chế hiện tượng làm nét quá mức hoặc mất chi tiết thường gặp ở các phương pháp xử lý truyền thống.

LG nâng cấp thế hệ TV OLED evo 2026. Ảnh: LG

Bên cạnh đó, LG cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium đầu tiên trong ngành do Intertek cấp, về khả năng hiển thị trong môi trường nhiều ánh sáng. Những cải tiến này giúp dòng OLED evo 2026 duy trì chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện phòng có độ chói cao, tiếp tục mở rộng khả năng ứng dụng của OLED trong nhiều không gian sống khác nhau.

Ông Kim Sungho, Giám đốc ngành hàng Giải pháp Điện tử giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết trong năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục đưa những sản phẩm OLED cao cấp đến với thị trường Việt Nam, mở rộng cả về thiết kế lẫn chất lượng hiển thị. "Một trong những sản phẩm flagship năm nay là TV OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ dày chỉ 9mm. Độ mỏng kỷ lục này được thiết lập bằng việc tái cấu trúc toàn bộ thiết kế bên trong và thu nhỏ linh kiện, nhưng vẫn đảm bảo độ bền và hiệu suất hiển thị", ông Kim nói.

TV LG OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ dày 9 mm. Ảnh: LG

Được biết, thiết kế này đã được vinh danh tại giải thưởng iF Design Award, ghi nhận sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ tối giản và kỹ thuật chế tạo tiên tiến.

Những cải tiến trên được đơn vị kỳ vọng sẽ giúp giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc TV OLED. Trước đó, LG đã có 13 năm dẫn đầu phân khúc này, theo báo cáo của các hãng nghiên cứu.

Riêng trong năm 2025, theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới đạt 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. LG chiếm 49,7% thị phần, với khoảng 3,22 triệu sản phẩm được xuất xưởng.

Tại châu Âu, lượng TV OLED bán ra đã vượt mốc 3 triệu chiếc. Tại thị trường trọng điểm này, LG dẫn đầu với khoảng 1,59 triệu TV OLED xuất xưởng, chiếm khoảng 50,5% tổng lượng bán ra trong khu vực. Bên cạnh Châu Âu, thương hiệu còn mở rộng sang các khu vực trọng điểm khác, bao gồm 50,1% thị phần tại Bắc Mỹ và 62,3% tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sản phẩm TV OLED của LG. Ảnh: LG

Thị trường TV OLED tại Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng, với gần 25% cả về sản lượng lẫn giá trị so với năm 2024. Trong đó, LG giữ 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị.

Hoài Phương