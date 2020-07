Lescott: 'Sterling chỉ kém Messi, Ronaldo'

Cựu trung vệ Joleon Lescott ca ngợi tài năng của Raheem Sterling, thậm chí cho rằng ngôi sao Man City đang tiệm cận tình độ của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Sterling là trụ cột của Man City dưới thời Pep Guardiola. Ảnh: PA.

Chơi ở vị trí tiền đạo cánh, nhưng Sterling đang sở hữu tỷ lệ ghi bàn ấn tượng: 24 bàn trong 45 trận mùa này, 23 bàn trong 46 trận mùa 2017-2018 và 25 bàn trong 51 trận mùa 2018-2019. Bên cạnh đó, ngôi sao người Anh còn đóng góp lớn vào lối chơi chung của Man City nhờ lối chơi kỹ thuật, tốc độ và khả năng phối hợp nhóm nhỏ. Cùng Bernardo Silva, David Silva và Kevin De Bruyne, anh là một trong những cầu thủ kiến thiết hay nhất sân Etihad.

"Sterling đã tự đưa bản thân lên nhóm những cầu thủ hàng đầu", Lescott nhận xét trên chương trình We’re not Really Here của Man City. "Với những gì đã thể hiện, cậu ấy xứng đáng được công nhận là một trong những cầu thủ đá cánh, hoặc tiền đạo hàng đầu. Bạn hẳn khá ngây thơ nếu không tôn trọng thành quả của Sterling. Sau những siêu quái vật ghi 50 bàn mỗi mùa như Messi hay Ronaldo, Sterling thuộc đẳng cấp tiếp theo".

Theo Lescott - trung vệ của Man City từ năm 2009 đến 2014, với sự toàn diện của mình, Sterling hoàn toàn có thể chơi trung phong trong khi Sergio Aguero đang điều trị chấn thương. "Luôn có cơ hội để các cầu thủ chơi ở những vị trí khác nhau, nhưng Sterling chứng tỏ cậu ấy có thể đá như một 'số 9'. 'Số 9' mà chúng ta biết trong quá khứ ở Ngoại hạng Anh là cầm bóng dứt điểm. Tuy nhiên, điều đó không đúng ở Man City", Lescott nói. "Ở đây, bạn còn phải di chuyển không bóng và tạo khoảng trống cho người khác. Điều này rất có lợi cho Sterling. Đó là lý do vì sao cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man City từ đầu mùa. Tôi từng nghĩ, khi Aguero còn chơi cho Man City, sẽ chẳng có ai ghi bàn nhiều hơn cậu ấy. Tôi hiểu Aguero đang chấn thương, nhưng Sterling xứng đáng được ghi nhận".

Thanh Quý (theo Goal)