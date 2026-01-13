Video quay cảnh Leonardo DiCaprio chỉ trỏ, cười khúc khích khi trò chuyện với người quen tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng thu hút hơn 30 triệu lượt xem.

Leonardo DiCaprio gây sốt với biểu cảm hài hước tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng Leonardo DiCaprio gây sốt với những biểu cảm hài hước, được nhận xét khác hình tượng điềm tĩnh thường ngày. Video: X/@nexta_tv

Trong giờ giải lao của Golden Globes (Quả Cầu Vàng) ngày 11/1, máy quay ẩn ghi lại cuộc trò chuyện của Leonardo DiCaprio với một khách mời không lộ mặt. Video cho thấy anh tươi cười, có nhiều cử chỉ hài hước như bắt chước điệu bộ khoa trương, chỉ trỏ của ai đó. Anh giữ thái độ vui vẻ đến khi có người xin chữ ký.

Theo Entertainment Weekly, một số người đọc khẩu hình suy đoán DiCaprio đã nhắc từ Kpop. Nhiều khán giả cho rằng anh đang nói chuyện với diễn viên Chase Infiniti - đóng vai con gái của DiCaprio trong One Battle After Another - sau khi KPop Demon Hunters thắng hai giải Phim hoạt hình hay nhất và Bài hát gốc hay nhất cho ca khúc Golden.

Hiện hình ảnh của Leonardo DiCaprio lan truyền khắp các nền tảng. Trên X, cây bút Kyle Buchanan của tờ New York Times chia sẻ lại video, thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Buchanan đăng kèm chú thích: "Thứ gì đó đã kích hoạt Leonardo DiCaprio suốt giờ nghỉ quảng cáo". Trang TikTok của lễ trao giải cũng đăng lại thước phim kèm câu "Hãy tận hưởng 30 giây của Leonardo DiCaprio", đạt hơn hai triệu lượt view.

Một số khán giả nhận xét video khiến họ nhớ đến một phân cảnh của anh trong phim Django Unchained (2012). Vẻ mặt của DiCaprio trong trích đoạn đó cũng từng là ảnh chế nổi tiếng. Nhiều fan gọi biểu cảm diễn viên trong đêm trao giải là "ảnh chế đầu tiên của năm 2026" (2026's first meme).

Nụ cười của Leonardo DiCaprio trong lễ trao giải (phải) khiến fan nhớ tới một cảnh của anh trong "Django Unchained". Ảnh: X/@@obj0x0

Theo Guardian, không khó để hiểu vì sao khía cạnh hài hước của Leonardo DiCaprio gây chú ý bởi từ lâu nghệ sĩ nổi tiếng với hình tượng bí ẩn. Trang tin cho biết trước đây DiCaprio chưa từng công khai bộc lộ cá tính, nhất là trong giai đoạn theo đuổi giải Oscar. Khi ấy, anh thường nói về nghề diễn mỗi khi xuất hiện, còn video hậu trường chỉ cho thấy "sự tận tâm máy móc" với kỹ thuật diễn xuất.

Lối sống bí ẩn của Leonardo DiCaprio cũng bị đem ra làm trò đùa trong lễ trao giải năm nay. Người dẫn chương trình Nikki Glaser khiến khán phòng và DiCaprio bật cười khi nói không biết gì về đời tư của diễn viên, ngoài việc anh thích ăn pasta và gu hẹn hò gái trẻ. Trên sân khấu, cô nhận xét DiCaprio có sự nghiệp tuyệt vời nhưng điều ấn tượng nhất là anh "đạt mọi thành tựu trước khi bạn gái bước qua tuổi 30". Glaser cũng đùa rằng anh hãy sống cởi mở hơn.

Leonardo DiCaprio bị trêu 'đạt mọi thành tựu trước khi bạn gái 30 tuổi' Nghệ sĩ Nikki Glaser trêu Leonardo DiCaprio trên sân khấu Golden Globes lần thứ 83. Video: CBS

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là diễn viên hàng đầu Hollywood. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic(1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn. Anh đang hẹn hò siêu mẫu Vittoria Ceretti, 28 tuổi.

Năm nay, giải Quả Cầu Vàng diễn ra vào ngày 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội), trực tiếp trên kênh CBS và Paramount +. One Battle After Another do Leonardo DiCaprio đóng chính đại thắng với bốn giải, trong đó có hạng mục Phim Hay Nhất. Leonardo DiCaprio có tên trong đề cử Nam chính xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch nhưng không thắng. Người được xướng tên là Timothée Chalamet với vai diễn trong Marty Supreme.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another". Video: Warner Bros.

Phương Thảo (theo Entertainment Weekly)