Lên đỉnh Puxailaileng ngắm cảnh Việt Nam và Lào

Đỉnh Puxailaileng nằm trên dãy Puxai, thuộc xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Đỉnh có độ cao hơn 2.700 m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất Nghệ An và cao nhất dãy Bắc Trường Sơn - ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào, theo cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.