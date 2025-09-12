Leeon Group ra mắt nền tảng truyền thông X-Phone

Leeon Group giới thiệu nền tảng X-Phone trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt tìm kiếm giải pháp tối ưu cho dịch vụ tổng đài.

Sự ra đời của mạng viễn thông số SkyX và nền tảng X-Phone từ Leeon Group hứa hẹn đem lại giải pháp công nghệ mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo mô tả của doanh nghiệp, X-Phone là trung tâm của hệ sinh thái viễn thông SkyX, nền tảng tổng đài truyền thông hợp nhất ứng dụng công nghệ điện toán đám mây do Leeon Group phát triển.

Thay vì đầu tư vào hạ tầng tổng đài vật lý, X-Phone cung cấp nền tảng quản lý cuộc gọi hợp nhất với các tính năng như: quản lý hotline tập trung; ghi âm và lưu trữ đám mây; thông báo tức thời; hoạt động đồng bộ trên đa nền tảng thiết bị đầu cuối. Nền tảng này có giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho những doanh nghiệp không có đội ngũ IT chuyên trách, các thao tác cài đặt và quản lý cũng giúp người dùng nhanh chóng làm quen.

X-Phone được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tăng tốc trong số hóa hoạt động vận hành, khả năng tích hợp dịch vụ SkyX Cố định và Voice Brandname, kèm theo các kênh video call, chat, hội nghị trực tuyến...

X-Phone, nền tảng liên lạc hợp nhất dành cho doanh nghiệp. Ảnh: Leeon Group

"SkyX và X-Phone có thể mở rộng quy mô khi cần thiết, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả quản lý và chăm sóc khách hàng", đại diện Leeon Group nói. "Giải pháp này phù hợp với startup, cửa hàng dịch vụ, trung tâm đào tạo, chuỗi cửa hàng hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào muốn nâng cấp hệ thống tổng đài mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp".

SkyX được doanh nghiệp phát triển như một nhà mạng viễn thông thế hệ mới, mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái viễn thông linh hoạt, gồm các dịch vụ cốt lõi như: SkyX Cố định cung cấp dải số đẹp với đầu số hotline 889, SkyX Voice Brandname giúp nâng độ tin cậy và uy tín cho doanh nghiệp. "Khác với mô hình truyền thống, SkyX xây dựng hạ tầng số hóa 100%, ứng dụng nền tảng điện toán đám mây kết hợp khả năng quản trị dữ liệu", đại diện Leeon Group nói.

Sự kiện ra mắt mạng viễn thông số SkyX. Ảnh: Leeon Group

Sự ra mắt của SkyX và X-Phone mở ra lựa chọn mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu bước tiến của Leeon Group trong lĩnh vực viễn thông số. Nhân dịp ra mắt, Leeon Group triển khai chương trình ưu đãi khi đăng ký sử dụng dịch vụ, miễn phí dùng thử X-Phone trong 30 ngày, giảm giá các gói dịch vụ trong tháng ra mắt và tặng thêm dung lượng lưu trữ, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai.

Tuấn Vũ