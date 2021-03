Lễ trao giải Grammy 2021

MỹLễ trao giải Grammy lần thứ 63 diễn ra tối 14/3 ở Los Angeles (giờ địa phương).

Giống nhiều sự kiện lớn khác diễn ra thời dịch, Grammy sẽ kết hợp trao giải tại nhà cho một số nghệ sĩ. Tuy nhiên, thảm đỏ chương trình nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Doja Cat, H.E.R, Megan Thee Stallion... Tạp chí Vogue đánh giá Grammy là sự kiện có nhiều bộ cánh táo bạo.

Grammy năm nay là cuộc đua của những cái tên như Beyonce, Taylor Swift, Beyoncé, Megan Thee Stallion... Dù không phát hành album nào, Beyoncé đứng đầu bảng với chín đề cử. Taylor Swift, Roddy Rich và Dua Lipa xếp sau với sáu đề cử mỗi người. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS lần đầu nhận đề cử.

Beyonce dẫn đầu đề cử Grammy nhờ những ca khúc đề tài chống phân biệt chủng tộc. Ảnh: Wire Image.

Grammy 2021 gây tranh cãi từ khi công bố danh sách đề cử. Ban tổ chức "phớt lờ" một số tên tuổi lớn như Bob Dylan, The Chicks, The Weeknd. The Weeknd tuyên bố "cạch mặt" Grammy, chỉ trích giải "thối nát", Halsey nói giải không công bằng.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức không khán giả trong bối cảnh dịch, muộn hai tháng so với mọi năm. Loạt nghệ sĩ biểu diễn là: Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B, Harry Styles, Doja Cat, Dua Lipa, Megan Thee Stallion... Trước sự kiện một ngày, đại diện ban tổ chức cho biết Beyonce sẽ không xuất hiện trên sân khấu, không rõ lý do.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Hà Thu