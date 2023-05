Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò đạt giải Vàng EMA 2023

Lễ hội do UBND tỉnh Yên Bái phối hợp Newday Media JSC tổ chức, đạt giải Vàng hạng mục Sự kiện văn hoá nghệ thuật xuất sắc EMA 2023.

Điểm nhấn của sự kiện đạt giải Vàng này là chương trình "Xoè Thái - Tinh hoa miền di sản" cùng lễ đón nhận bằng khen ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tối ngày 24/9/2022 tại sân vận động Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Sự kiện lấy ý tưởng về một vở đại nhạc vũ kịch dân gian với sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên, trước gần 20.000 khán giả đến xem trực tiếp và hàng triệu khán giả xem truyền hình.

Màn trình diễn xoè Thái ấn tượng tại Lễ hội văn hoá và du lịch Mường lò 2022. Ảnh: Newday Media JSC

Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò do CEO Newday Media Lê Hải Yến đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn. Để thực hiện thành công lễ hội này, đơn vị phải di chuyển khoảng cách xa, gặp nhiều hạn chế về điều kiện kỹ thuật tại địa phương, liên tục phải thay đổi phương án, khắc phục thiệt hại do mưa lớn kéo dài và lựa chọn diễn viên quần chúng địa phương làm chủ lực.

Lễ hội được đánh giá đã tạo ra một "bảo tàng sống", nơi lịch sử văn hóa nghìn năm của người Thái được bảo tồn và tái hiện những khung cảnh vượt không gian - thời gian. Chọn một hướng đi khác với các lễ hội thông thường, xòe Thái là một vở đại vũ kịch độc đáo, hoàn toàn sử dụng chất liệu dân gian. Với chủ trương "để người Thái tự kể câu chuyện của mình", đội ngũ sáng tạo tôn trọng nguyên bản văn hóa địa phương thay vì cố gắng sân khấu hóa.

Sự thành công của lễ hội đã tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch Yên Bái. Cụ thể, chỉ trong tháng 9/2022, toàn tỉnh đón 260.200 lượt khách, trong đó có 6.600 lượt khách quốc tế; doanh thu ước đạt 201 tỷ đồng, tăng 150% so với tháng trước đó. Lũy kế 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách, vượt 18,7% kế hoạch năm, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu ước đạt 886,85 tỷ đồng, vượt 4,9% kế hoạch năm, tăng 161,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, Tiến sĩ cello Đinh Hoài Xuân (từ trái sang) bên chiếc cúp vàng EMA. Ảnh: Newday Media

Giải thưởng là dấu ấn quan trọng, khẳng định năng lực và sức sáng tạo của Newday Media trên thị trường truyền thông - đơn vị có bề dày gần 15 năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, cung cấp các dịch vụ truyền thông marketing với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. Đồng thời cũng khẳng định tài năng, sức sáng tạo của Tổng đạo diễn Lê Hải Yến. Trước đó, trong các năm 2018 và 2019, Newday Media JSC giành cúp vàng giải Stevie Award tại Mỹ ở hạng mục Chiến dịch truyền thông/PR xuất sắc của năm, giải Bạc hạng mục Chương trình cộng đồng của năm cho màn đại xòe lớn nhất Việt Nam.

"Đây là lễ hội đầu tiên của người Thái với các phần trình diễn thể hiện trọn vẹn bằng ngôn ngữ Thái, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Với cảm hứng vô tận từ thanh âm đời sống cùng các nhạc cụ dân tộc, các bản nhạc được sáng tác tại đây góp phần đưa văn hóa địa phương chuyển mình thành văn hóa quốc tế", bà Lê Hải Yến cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cùng ekip thực hiện chương trình. Ảnh: Newday Media

Giải thưởng EMA 2023 do Campaign Asia-Pacific, một trong những tạp chí uy tín nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương tổ chức. Đây là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực sự kiện và tiếp thị tại châu Á, tôn vinh những sự kiện được đầu tư công phu, sáng tạo hàng đầu. Giải thưởng hội tụ nhiều agency (công ty truyền thông - tổ chức sự kiện) lớn trong khu vực tham gia, được đánh giá bởi hội đồng các chuyên gia thuộc lĩnh vực sự kiện và tiếp thị trên toàn cầu. Trong đó, hạng mục Sự kiện văn hóa và nghệ thuật xuất sắc tôn vinh các sự kiện văn hoá và nghệ thuật xuất sắc nhất khu vực.

Thanh Thư