Lễ hội Saigontourist Group hút hàng nghìn người ngày khai mạc

Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 kéo dài trong 4 ngày 26-29/3. Sự kiện hấp dẫn với hơn 500 món ngon ba miền Bắc - Trung - Nam cũng chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa như làm bánh dân gian, trình diễn nghệ thuật... Hoạt động diễn ra lúc 15h-22h hàng ngày, tại Khu du lịch Văn Thánh, TP HCM.

Trong ngày khai mạc, hàng nghìn khách tham quan đến trải nghiệm các món ngon và thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật như múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên...