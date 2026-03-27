Thứ sáu, 27/3/2026, 20:30 (GMT+7)

Lễ hội Saigontourist Group hút hàng nghìn người ngày khai mạc

Lễ hội ẩm thực lần thứ năm quy tụ hơn 500 món ngon ba miền Bắc - Trung - Nam cùng hành trình tham quan, tìm hiểu văn hóa bản địa, hút hàng nghìn du khách ngày 26/3.

Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 kéo dài trong 4 ngày 26-29/3. Sự kiện hấp dẫn với hơn 500 món ngon ba miền Bắc - Trung - Nam cũng chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa như làm bánh dân gian, trình diễn nghệ thuật... Hoạt động diễn ra lúc 15h-22h hàng ngày, tại Khu du lịch Văn Thánh, TP HCM.

Trong ngày khai mạc, hàng nghìn khách tham quan đến trải nghiệm các món ngon và thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật như múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên...

Nhiều bạn trẻ cũng ghé lễ hội từ sớm dù là ngày trong tuần. Bảo Trân (23 tuổi, phường Tân Sơn Nhất) và Phú Tài (25 tuổi) rất thích Cố đô Huế nên tranh thủ đến sớm vì sợ buổi tối sẽ đông người. Cả hai đều là fan của các món bánh truyền thống như bánh nậm, bánh bèo chén... Bún bò Huế với vị ruốc đặc trưng của khách sạn Sài Gòn Morin được Trân và Tài đánh giá cao vì đúng vị bản địa, đậm đà với thịt bò mềm, thấm vị.

Đến tối, lễ hội càng thêm đông đúc, nhiều du khách quốc tế như nhóm của bạn Thủy Tiên (áo trắng, Lào) đến TP HCM vui chơi và học tập. Tiên cho biết rất thích thú khi được nếm thử không chỉ ẩm thực nước họ mà còn cả các món ngon ba miền Bắc – Trung – Nam. "Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hai năm tôi học tại Việt Nam. Năm ngoái tôi và các bạn đã rất ấn tượng, thích thú nên năm nay lại đi tiếp", Tiên nói.

Một trong những gian hàng Thủy Tiên yêu thích và cũng hút nhiều thực khách trải nghiệm là Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, thành viên Saigontourist Group. Đơn vị mang đến các món ngon đặc trưng bản địa, tận dụng cây cọ nguyên liệu cho hầu hết món ăn. Theo ông Trần Thanh Sơn, Tổng giám đốc khách sạn, Phú Thọ gắn với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh và những món ăn độc lạ dâng Vua Hùng như voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao...

"Chúng tôi đã đem đến món gà nhiều cựa tiến Vua, lần đầu được giới thiệu tới công chúng để thực khách ở Lễ hội ẩm thực năm nay có cơ hội nếm thử. Ngoài ra còn có những món chả nướng theo kiểu văn hóa của người Mường, món xôi cọ, quả cọ om... cũng rất đáng để thử", ông Sơn cho biết.

Năm nay khách sạn Sài Gòn - Kim Liên cũng mang đến lễ hội những món ăn đặc sắc được chế biến từ lươn đồng như súp lươn, miến lươn xứ Nghệ, chả lươn và một số cái món đặc sản khác. Trong đó, món chả lươn sử dụng nguyên liệu chính là thịt lươn từ vùng quê lúa Yên Thành cho vị ngọt và dai tự nhiên, tẩm ướp cùng các gia vị đặc trưng như củ nén, nghệ, hành tăm.

Theo chị Đinh Thị Thùy Linh, đại diện khách sạn, quy mô tổ chức của Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group được cải tiến qua từng năm và ngày càng chuyên nghiệp. Năm nay, câu chuyện văn hóa ẩm thực của mỗi vùng miền cùng các loại hình nghệ thuật dân gian địa phương được ban tổ chức đặc biệt chú trọng. Nhờ đó các đơn vị tham gia có cơ hội quảng bá đặc sản địa phương, góp phần đưa ẩm thực, du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Ngoài trải nghiệm ẩm thực, lễ hội còn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đa dạng. Các chương trình biểu diễn như hát bài chòi, dân ca Huế, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe, mùa khỉ... được tổ chức xen kẽ với các tiết mục âm nhạc hiện đại.

Chợ nổi "trên bến dưới thuyền" với các đặc sản trái cây vùng miền, gạo, đậu, bắp, khoai, kẹo, bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc... Các nghệ sĩ đối giao duyên diễn ra song song góp phần tạo không khí sôi động, náo nhiệt.

Nhiều làng nghề thủ công cũng được tái hiện ngay tại sự kiện, mang đến trải nghiệm tương tác cho du khách như thử làm gốm, thử gói bánh tét, giã cốm dẹp...

Hoạt động thú vị được nhiều người theo dõi và trải nghiệm là giã cốm dẹp. Đại diện gian hàng cho biết nếp dùng giã cốm dẹp thường chọn những hạt to, dài, sau đó mang đi ngâm nước rồi phơi khô. Đợi ráo, nếp được cho vào nồi đất, rang trên lửa than hồng. Đợi nghe mùi thơm, người nghệ nhân đổ nếp sang cối to, dùng chày lớn để giã đến khi dẹp hết rồi mới đem trộn cùng dừa nạo và đường.

Đến 18h30, lễ khai mạc chính thức diễn ra. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết chương trình năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm thành lập tập đoàn. Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, đơn vị hướng tới mục tiêu tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Lễ hội thể hiện rõ nét tinh thần đó, tạo cơ hội để du khách tại TP HCM, trong và ngoài nước thưởng thức, trải nghiệm những món ngon vùng miền, gắn liền văn hóa dân gian, truyền thống bản địa.

Chương trình còn trao nhiều giải thưởng như "Top 10 món ngon đặc sắc vùng miền" và "Top 10 đầu bếp xuất sắc".

Theo ông Quốc Anh, 500 món ngon giới thiệu tại lễ hội năm nay đều thể hiện được chất lượng tay nghề đầu bếp, nguồn gốc nguyên liệu địa phương cùng câu chuyện đi kèm phía sau. Những chất liệu này góp phần làm nên sự đa dạng, độc đáo cho sự kiện đạt giải "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" ba năm liền. Nhiều món ăn ngon, đầu bếp và chuyên gia pha chế cũng được vinh danh tại lễ khai mạc.

Thy An
Ảnh: Thanh Tùng

Lễ hội có sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines, hỗ trợ âm thanh từ Hiển Event, đồng hành của Satra.
