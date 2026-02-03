Lễ hội lớn nhất năm trên đỉnh núi Bà Đen

Lễ hội "Hương sắc Tây Ninh 2026" gồm nhiều màn trình diễn nghệ thuật dân gian, ngắm vườn hoa hàng nghìn bông tulip, chiêm bái tượng Phật, kéo dài từ 20/2 (mùng 4 Tết) đến 18/3.

Đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết Hội xuân trên núi Bà Đen là một trong những lễ hội có thời gian tổ chức dài và quy mô lớn nhất khu vực Nam bộ, kết hợp văn hóa, giải trí lẫn tâm linh. Sau khi khai mạc tại quảng trường trước ga cáp treo của khu du lịch, chương trình mang đến các màn trình diễn dân gian như nhạc ngũ âm, múa Khmer, trống Chhay-dăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đương đại. Ngoài các tiết mục nghệ thuật, điểm nhấn của đêm khai hội là màn bắn pháo hoa tầm cao trên đỉnh núi.

Hội Xuân núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách, Phật tử trong dịp Tết 2025. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là không gian hoa xuân trên đỉnh núi. Hàng trăm nghìn bông tulip nhập khẩu từ Hà Lan cùng nhiều loài hoa ôn đới, nhiệt đới được trồng phủ khắp đỉnh núi, tạo thành vườn hoa đa sắc ở độ cao gần 1.000 m. Đại diện khu du lịch cho biết núi Bà Đen là điểm đến hiếm hoi tại phía Nam có điều kiện khí hậu phù hợp để tổ chức các vườn hoa theo mùa, đặc biệt trong dịp đầu năm.

Vườn hoa tulip trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Song song các hoạt động văn hóa - giải trí, yếu tố tâm linh cũng là điểm nhấn quan trọng của Hội xuân. Hệ thống chùa Bà với lịch sử hơn 300 năm là nơi hành hương quen thuộc của hàng triệu Phật tử mỗi dịp Tết. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm 2026 đến nay, lượng khách đến núi Bà Đen ghi nhận tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Màn trình diễn múa truyền thống sẽ diễn ra xuyên suốt dịp Tết ngay dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Trên đỉnh núi, du khách có thể chiêm bái ba tôn tượng Phật lớn gồm tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng, tượng Di Lặc Bồ Tát bằng đá sa thạch và tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni phủ nhũ vàng 24K.

Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an vị trên đỉnh núi Bà Đen vào tháng 12/2025, cao 7,2 m, chế tác bằng đồng đỏ với bề mặt phủ nhũ vàng 24k. Bao quanh tượng là thác Ưu Đàm được tạo hình từ 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Thác đổ nước xuống hồ sen vàng, mô phỏng cho điều ước thịnh vượng.

Ngay trung tâm quần thể là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m - một trong những tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng cao nhất châu Á. Tượng được đúc từ 170 tấn đồng với dáng đứng uy nghiêm trên đỉnh núi.

An vị ở độ cao gần 1.000 m là Tượng Bồ Tát Di Lặc, cao 36 m, rộng 45 m, nặng hơn 5.112 tấn. Tượng được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang.

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngồi giữa thác Ưu đàm, nơi cao nhất đỉnh núi. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Ngoài chiêm bái và thưởng hoa, du khách đến Hội xuân Núi Bà Đen có thể trải nghiệm cáp treo ngắm toàn cảnh đồng bằng Tây Ninh, dạo bộ buổi sớm, thưởng thức ẩm thực địa phương trong không gian lễ hội hoặc ngắm hoàng hôn ở độ cao 1.000 m.

Đan Minh