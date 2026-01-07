Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được phép tổ chức vòng loại

Hải PhòngLễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 sẽ được tổ chức vòng loại sau 8 năm dừng.

Quyết định này được UBND phường Đồ Sơn thông báo sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về đề xuất tổ chức vòng loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn.

Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chính quyền địa phương được chủ động quyết định phương án tổ chức, quy mô các vòng đấu theo thẩm quyền, đảm bảo theo tình hình thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng.

Chọi trâu Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Lê Tân

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Đồ Sơn (đơn vị tổ chức lễ hội sau khi thực hiện chính quyền hai cấp) cho biết vòng loại đã được xác nhận trong hồ sơ di sản của lễ hội.

"Việc tổ chức vòng loại là đúng truyền thống, nâng cao chất lượng các khắp đấu (trận đấu), tuyển chọn được nhiều trâu hay vào chung kết", ông nói.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn.

Sau thời gian ngừng, năm 1990 lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay. Năm 2012, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 2017, vòng loại của lễ hội xảy ra sự cố trâu húc chết chủ. Từ đó đến nay, lễ hội chỉ có vòng chung kết với sự tham gia của 16 ông trâu. Điều này khiến chất lượng các khắp đấu có phần suy giảm, từng phải bốc thăm để chọn vào vòng trong do trâu không thi đấu. Các chủ trâu phải bàn bạc, thống nhất với nhau để chọn ra người tham gia lễ hội.

Lê Tân