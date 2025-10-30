Lê Dương Bảo Lâm

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đoạt quán quân Cười xuyên Việt 2015. Sau đó anh tích cực tham gia phim điện ảnh, sitcom, web drama. Hiện anh là diễn viên hài kiêm nhà sáng tạo nội dung.

Anh ghi dấu với lối diễn xuất linh hoạt và duyên hài đặc trưng. Anh chạm ngõ với phim Cô nàng bướng bỉnh (2010), sau đó tham gia Cô dâu đại chiến (2011), Hot boy nổi loạn, Kẻ bội tình, Vẫn hoài ước mơ, Trại cá sấu, Phim trường ma và Điệp vụ chân dài. Năm 2016, anh xuất hiện trong Hợp đồng định mệnh, tiếp đấy góp mặt ở Trần Trung kỳ án (2018), Bí mật quý ông và gây chú ý với vai "thánh livestream" trong Bố già (2021).Dự án Nhà bà Nữ (2023), Khi ta hai lăm và Bộ tứ báo thủ (2025) cho thấy khả năng biến hóa đa thể loại của Lê Dương Bảo Lâm.

Song song diễn xuất, Lê Dương Bảo Lâm còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình qua các show Cười xuyên Việt, Ơn giời cậu đây rồi!, Đấu trường tiếu lâm, Người bí ẩn, Cặp đôi hài hước, Nhanh như chớp hay Sao Hỏa Sao Kim.

Anh cũng đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình như Ngạc nhiên chưa?, Mẹ ơi, con lên tivi, Nhà ta là nhất và Đấu trường ẩm thực nhí. Bảo Lâm còn là thành viên chính show thực tế ăn khách 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ và Tổ đội 102.

Với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng, anh thường đăng tải các video hài hước, sáng tạo, kết hợp linh hoạt giữa tình huống đời thường và những câu nói "bắt trend". Cụ thể, video của anh xoay quanh cuộc sống gia đình, hậu trường gameshow, màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè. Khán giả nhận xét nội dung của anh giản dị nhưng đậm yếu tố giải trí, tạo tiếng cười, năng lượng tích cực cho người xem.

Về đời tư, anh kết hôn năm 2017, có ba con: Lê Quỳnh Khả Di (biệt danh Bảo Nhi), Lê Quỳnh Nhã Kỳ (Bảo Ngọc), trai út Lê Lâm Dĩ Kha (Ku Phin). Các bé cùng bố tham gia show Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2025, được khán giả yêu thích vì vẻ ngoài đáng yêu và biểu cảm ngộ nghĩnh.