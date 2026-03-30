Lây sùi mào gà từ chồng

Phượng, 28 tuổi, ở Bắc Ninh, sửng sốt nhận kết quả mắc sùi mào gà sau sinh con được 5 tháng, do lây từ người chồng nổi tiếng yêu vợ.

Phượng cho biết ban đầu rất bối rối, bởi chồng chị luôn nổi tiếng là người yêu chiều vợ. Đặc biệt là giai đoạn chị mang bầu sinh con, chồng chị không nỡ để vợ làm việc gì. Chuyện chăn gối anh cũng kìm nén, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe vợ con. Sau khi vợ hết thời gian ở cữ 3 tháng 10 ngày, hai người mới quan hệ vợ chồng, hơn một tháng sau, chị phát hiện nốt mụn, nghi sùi mào gà nên đi khám.

Phượng mắc sùi mào gà ở cơ quan sinh dục, dương tính với HPV type 11. Bác sĩ cho biết nguy cơ lây cho trẻ qua sữa mẹ thấp, vẫn có thể cho con bú bình thường, khuyên chị đưa chồng đi khám để điều trị nếu cả hai cùng mắc, tránh nhiễm chéo trở lại. Chồng chị ban đầu từ chối, chỉ khi bị vợ thúc ép mới miễn cưỡng đi bệnh viện.

"Sau khi khám, bác sĩ nói anh cũng bị sùi mào gà ở vị trí khó thấy. Lúc này, tôi làm ầm mọi chuyện lên anh mới khai thật là đã 'bóc bánh trả tiền' trong thời gian tôi mang thai, sinh con", chị Phượng nói.

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, có thể gặp ở bất cứ ai. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Vân, 24 tuổi, ở Đồng Nai, lại đang rơi vào cảnh trớ trêu khi phát hiện chồng ngoại tình và làm lây sùi mào gà cho mình khi đang mang thai ở tháng thứ 6. Trước đó, khi thấy hai nốt mụn lạ xuất hiện ở vùng kín và khí hư có mùi hôi, Vân chỉ nghĩ đang mang thai khiến nội tiết tố thay đổi dẫn đến viêm. Song, trong đợt đi khám thai đầu tháng 3, bác sĩ cho biết chị bị sùi mào gà. Xét nghiệm sau đó xác định Vân nhiễm hai type HPV type 6 và 11.

Khi nhân tình của chồng gửi ảnh hai người thân mật cho Vân, chị đau xót vì bị chồng phản bội, lại sợ lây bệnh cho em bé.

"Thời gian này tôi chuyển về nhà mẹ đẻ, vừa chữa bệnh, an thai, vừa tĩnh tâm suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi cũng rất hối hận vì trước đó không tiêm ngừa HPV", Vân nói.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết sùi mào gà còn gọi là mụn cóc sinh dục, do virus HPV gây ra, chủ yếu là type 6 và 11. Bệnh biểu hiện với những nốt sùi mềm màu da hoặc màu hồng nhạt, mọc đơn lẻ hoặc thành chùm giống bông súp lơ hoặc mào gà.

Thai phụ nhiễm sùi mào gà không phải là điều hiếm gặp. Theo bác sĩ Đạo, cơ địa phụ nữ mang thai suy giảm miễn dịch tự nhiên, việc nhiễm HPV trước hoặc trong thời kỳ mang thai có thể dẫn đến những nốt sùi mào gà tiến triển rất nhanh. Nếu không được điều trị kịp thời, khối sùi có thể phát triển lớn trong cổ tử cung, âm đạo, việc điều trị cũng sẽ khó khăn hơn.

Chưa kể, thai phụ mắc sùi mào gà còn có nguy cơ lây nhiễm cho trẻ qua nhau thai và trong quá trình sinh nở qua ngả âm đạo. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm, dựa trên dữ liệu của 66 thai phụ dương tính với HPV và 77 thai phụ không nhiễm virus tại Tây Ban Nha cho thấy, trẻ được sinh ra từ thai phụ nhiễm HPV có nguy cơ lây nhiễm virus cao gấp 5 lần nhóm còn lại. 32% trẻ được sinh qua ngả âm đạo từ người mẹ nhiễm HPV có sự hiện diện của loại virus này ở trong khoang miệng. Vì vậy, bác sĩ Đạo khuyến cáo, phụ nữ nên tiêm vaccine phòng ngừa HPV trước khi mang thai để bảo vệ bản thân và em bé.

Người phụ nữ tiêm vaccine HPV phòng 9 type virus gây các bệnh ung thư và sùi mào gà tại VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Đối với sản phụ sau sinh, nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ trẻ bị lây nhiễm HPV qua sữa mẹ là cực kỳ thấp. Không có khuyến cáo nào về việc người mẹ bị nhiễm HPV phải ngưng việc cho con bú, ngoại trừ trường hợp người mẹ bị sùi mào gà ở vùng ngực, bầu vú, do virus có thể lây qua tiếp xúc da - da. Bên cạnh đó, người mẹ cũng cần đi khám và điều trị kịp thời, tránh cho khối sùi mào gà phát triển to và lan rộng.

Bác sĩ Đạo lưu ý, sản phụ đang cho con bú vẫn có thể tiêm vaccine HPV, giúp phòng nhiễm và tái nhiễm các type virus có trong thành phần vaccine, bảo vệ bản thân và người thân trước các bệnh ung thư và sùi mào gà do HPV gây ra. Việc người mẹ tiêm vaccine HPV trong thời kỳ cho con bú không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Hiện Việt Nam đang có vaccine phòng 9 type HPV phổ biến gây các bệnh sùi mào gà và ung thư như cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng. Vaccine tiêm được cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi, từ 9-14 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi.

