Lavish Clinic - By Huyền Baby cập nhật kỹ thuật khắc phục sắc tố

Khi thị trường thẩm mỹ liên tục cập nhật công nghệ mới, Lavish Clinic - By Huyền Baby tập trung tái cấu trúc chiến lược xử lý sắc tố theo hướng bài bản, chuẩn hóa hơn.

Ba tháng qua, Lavish Clinic - By Huyền Baby đẩy mạnh kết nối các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ thuật xử lý sắc tố cùng nhiều giải pháp khác. Đầu tháng 3, TS.BS Davin Lim - chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp Australia - đến Việt Nam thị phạm kỹ thuật trị nám mới trên các công nghệ đã có sẵn tại đây.

CEO kiêm nhà sáng lập Huyền Baby cho biết hợp tác bác sĩ Davin Lim là một trong những cách giúp Lavish Clinic nâng tầm chất lượng làm đẹp, ứng dụng phác đồ chuẩn hóa nhằm đem đến hiệu quả lâu dài, phù hợp làn da phái nữ Việt. "Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là vừa tập trung công nghệ, vừa chú trọng chuẩn hóa kỹ thuật', nữ doanh nhân cho hay.

Bác sĩ Davin Lim (thứ hai từ trái sang), CEO Huyền Baby và các bác sĩ Lavish Clinic - By Huyền Baby. Ảnh: Lavish Clinic

Trong buổi đào tạo, bác sĩ Davin Lim dành nhiều thời gian chia sẻ kiến chuyên môn, cập nhật các phương pháp trị nám, đồng thời hướng dẫn đội ngũ bác sĩ Việt ứng dụng công nghệ cho các trường hợp sắc tố phức tạp thông qua phân tích ca lâm sàng, thảo luận chuyên môn lẫn thực hành trực tiếp.

"Tôi kỳ vọng đội ngũ bác sĩ Lavish Clinic - By Huyền Baby có thể xây dựng quy trình làm đẹp đồng bộ và cá nhân hóa - từ đánh giá nền da, phân loại sắc tố, chọn kỹ thuật, bước sóng đến mức năng lượng phù hợp, tối ưu hiệu quả và hạn chế rủi ro trên da", TS Davin Lim nói thêm.

Đội ngũ Lavish Clinic - By Huyền Baby thực hành 1:1 cùng bác sĩ Davin Lim trên công nghệ Picosure Pro. Ảnh: Lavish Clinic

Diễn viên Sam cùng "ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc là những người đầu tiên trải nghiệm kỹ thuật, phác đồ trị nám mới trên công nghệ Picosure Pro. Sam cho biết trước đó thử nhiều phương pháp, phải đi hết liệu trình mới cải thiện phần nào làn da.

"Với kỹ thuật mới, sau 2-3 buổi, các vết nám sạm mờ rõ, da tôi trông trắng sáng, đều màu và nhất là không bong tróc, không cần nghỉ dưỡng", Sam cho hay

Biến đổi diện mạo của Sam sau làm đẹp. Ảnh: Lavish Clinic

Tương tự, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết trị nám thành công tại Lavish Clinic và duy trì liệu trình đều đặn để giữ làn da trắng sáng, mịn màng.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành Đạt, BSCKI Da liễu thẩm mỹ nội khoa Lavish Clinic, khi các công nghệ ngày càng tiệm cận về hiệu quả, những nền tảng hiện đại nhất vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, yếu tố tạo khác biệt bền vững nằm ở cách xây dựng phác đồ cá nhân hóa và năng lực ứng dụng kỹ thuật của đội ngũ bác sĩ. Đây cũng là định hướng phát triển dài hạn mà đơn vị theo đuổi.

Ninh Dương Lan Ngọc tự tin khoe mặt mộc nhờ da sạch nám. Ảnh: Lavish Clinic

Thành lập năm 2018, Lavish Clinic - By Huyền Baby định hướng thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao, tập trung loạt giải pháp trẻ hóa không xâm lấn. Điểm mạnh là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, không gian làm đẹp bắt mặt và vị trí đắc địa - đối diện Saigon Center (Takashimaya, phường Sài Gòn).

Đầu tháng 8/2025, đơn vị nhận ba giải về Ultherapy Prime - giải pháp nâng cơ trẻ hóa - từ Merz (Mỹ) gồm: Top 10 đơn vị trị liệu xuất sắc, Top 3 bác sĩ trị liệu đạt điểm số cao nhất (BSCKI Phạm Phi Công) và cúp Authenticity (chứng nhận công nghệ chính hãng).

Phú Cát