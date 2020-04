Lầu Năm Góc yêu cầu lính Mỹ tự chế khẩu trang

Quân đội Mỹ yêu cầu binh sĩ đeo khẩu trang để ngăn nCoV lây lan, nhưng nguồn cung khan hiếm khiến lính Mỹ được lệnh tự chế khẩu trang vải.

"Mọi cá nhân tại các cơ sở và căn cứ của Bộ Quốc phòng Mỹ phải đeo khăn vải che mặt khi không thể duy trì cách biệt hai mét tại địa điểm công cộng hoặc nơi làm việc. Các quân chủng sẽ ra hướng dẫn bảo vệ sức khỏe theo quy định mới", Lầu Năm Góc cho biết trong tài liệu được phát hành hôm 5/4.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ không cấp phát khẩu trang y tế hay khẩu trang N95 cho binh sĩ mà để dành chúng cho các lực lượng có nhu cầu. "Giải pháp tình thế là các cá nhân được khuyến khích tự chế khẩu trang từ vật liệu có sẵn như áo phông hoặc vải sạch", tài liệu có đoạn viết.

Lính Mỹ may khẩu trang vải tại bang Washington hôm 6/4. Ảnh: USAF.

Giới phân tích hoan nghênh động thái của Lầu Năm Góc, nhưng cho rằng thời điểm và cách thực hiện hướng dẫn không phù hợp.

"Cần tự hỏi tại sao quân đội mạnh nhất thế giới lại ứng phó kiểu chạy theo đại dịch như vậy. Chúng ta có kế hoạch ứng phó với mọi kịch bản trên thế giới, nhưng tại sao lại không có phương án cho Covid-19 và nếu có thì sao chúng ta không thực thi nó", Fred Wellman, cựu sĩ quan kiêm giám đốc công ty nghiên cứu ScoutComms, nêu quan điểm.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận 364.723 ca nhiễm, tăng 29.199 ca so với một ngày trước đó, số người chết cũng tăng lên 10.781, cao hơn 1.219 ca so với hôm qua. Mỹ đã trở thành một trong ba nước ghi nhận hơn 10.000 người chết do dịch bệnh, bên cạnh Italy và Tây Ban Nha.

Quân đội Mỹ đã báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hải quân chịu ảnh hưởng nặng nhất khi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghi nhận ít nhất 155 trường hợp mắc Covid-19, buộc tàu phải đình chỉ nhiệm vụ và neo tại cảng Guam. Ít nhất một binh sĩ Mỹ đã chết vì dịch bệnh.

Vũ Anh (Theo Newsweek)