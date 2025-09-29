Lầu Năm Góc triển khai 200 lính vệ binh, bang Mỹ khởi kiện

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ký lệnh điều động 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon, khiến giới chức bang nộp đơn kiện để ngăn cản.

Giới chức bang Oregon của Mỹ hôm 28/9 thông báo đã nhận được bản ghi nhớ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về lệnh triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon theo thẩm quyền liên bang. Bản ghi nhớ không nhắc tới địa điểm làm nhiệm vụ, nhưng dường như lực lượng này sẽ có mặt tại trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở thành phố Portland.

Văn bản được giới chức Oregon công bố trong phụ lục đính kèm đơn kiện lên tòa án liên bang ở thành phố Portland, trong đó cho rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi ra lệnh huy động lực lượng này.

"Tổng thống viện dẫn những lý do vô căn cứ và cường điệu thái quá, nói rằng Portland là thành phố bị chiến sự tàn phá và bị bao vây bởi những phần tử khủng bố nội địa. Các bị đơn đã xâm phạm quyền của bang Oregon trong quản lý hoạt động hành pháp và nguồn lực của Vệ binh Quốc gia", đơn kiện có đoạn.

Lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon diễn tập tại bang Louisiana tháng 7/2024. Ảnh: US Army

Giới chức bang Oregon cho biết các cuộc biểu tình phản đối ICE tại Portland diễn ra với quy mô nhỏ và tương đối hạn chế kể từ tháng 6. "Điều động 200 lính Vệ binh Quốc gia đến bảo vệ một tòa nhà là không bình thường", Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết.

6 quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhiều người tại Lầu Năm Góc cũng bất ngờ trước quyết định triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon. "Đây là cú sốc. Quân đội Mỹ trước đó chỉ tập trung vào khả năng ông Trump điều lực lượng tới thành phố Chicago và Memphis", một quan chức nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 thông báo đã chỉ đạo Lầu Năm Góc "cung cấp tất cả lực lượng cần thiết để bảo vệ Portland, thành phố bị tàn phá bởi chiến sự, và bảo vệ bất cứ cơ sở nào của ICE đang bị khủng bố nội địa tấn công", theo đề xuất của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.

"Tôi cho phép sử dụng toàn lực nếu cần", ông Trump tuyên bố. Chưa rõ điều này có đồng nghĩa với binh sĩ được phép dùng vũ khí sát thương hay không và trong điều kiện nào. Quân đội Mỹ được phép sử dụng vũ lực để tự vệ khi triển khai trong nước.

Chính quyền Trump từng điều khoảng 700 lính thủy quân lục chiến đến Los Angeles rồi cho rút lực lượng sau đó hơn một tháng. Lầu Năm Góc cũng từng điều hơn 1.000 lính Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington trong nhiều tuần. Ông Trump từng đề xuất điều quân đến Chicago, song tới nay chưa làm điều này.

Căng thẳng tại một số thành phố lớn của Mỹ gia tăng sau vụ nổ súng ở văn phòng ICE ở Dallas, bang Texas khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Nghi phạm Joshua Jahn, 29 tuổi, tự sát sau đó.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, AFP)