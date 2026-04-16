Lâu đài từng là casino đầu tiên của Việt Nam sắp được chỉnh trang

Lâu đài Vạn Hoa (tên gốc Hotel de la Pointe) nằm ở đỉnh núi cuối cùng của bán đảo Đồ Sơn, được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ XX, từng thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ Hải Phòng lấy chồng Pháp.

Công trình được quốc hữu hóa sau Cách mạng tháng 8 và thuộc quyền quản lý của TP Hải Phòng sau năm 1955. Sau đó lâu đài được giao cho Công ty TNHH MTV Vạn Hoa quản lý, khai thác phục vụ du lịch.