Lật kèo phép tính '9 + 11 = 17' chỉ bằng một que diêm

Nhìn qua thì tưởng bài toán lớp 1, ai ngờ lại là "bẫy ngọt ngào" cho hội thích thử thách trí não.

Trước mắt bạn là phép tính bằng que diêm: "9 + 11 = 17" – sai rành rành nhưng sửa thế nào mới là vấn đề. Luật chơi cực đơn giản: chỉ được di chuyển đúng một que diêm thôi nha, không thêm, không bớt. Nghe thì dễ, nhưng nhiều người ngồi xoay điện thoại 3 vòng vẫn chưa tìm ra lời giải.

Đây chính là kiểu câu đố khiến bạn vừa cười vừa "ủa alo?" vì đáp án thường đơn giản bất ngờ. Điểm hay là bạn phải quan sát thật tinh, đừng để mấy con số đánh lừa thị giác. Đôi khi chỉ cần đổi góc nhìn một chút, mọi thứ tự nhiên "vào form" liền. Câu đố này không chỉ để giải trí mà còn giúp não bạn khởi động nhẹ nhàng như uống cà phê sáng.

Rủ thêm bạn bè cùng giải thì vui gấp đôi, ai ra đáp án trước nhớ "flex" nhẹ cho có không khí. Thế nên, hít một hơi, nhìn thật kỹ và thử xem: bạn có phải người tìm ra lời giải trong 5 giây không?

>> Đáp án

Mộc Trà