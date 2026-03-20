Laptop HP tích hợp AI rút ngắn thời gian xử lý đa nhiệm

Laptop, PC từ HP tích hợp nhiều công cụ AI cục bộ, xử lý không cần Internet, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý tài liệu, họp hành, sáng tạo nội dung, bảo mật dữ liệu.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam cho rằng nhóm SME đang đứng trước áp lực về việc chuyển đổi AI. Trong đó, tại Việt Nam, gần 44% SME xác định AI là khoản đầu tư công nghệ ưu tiên hàng đầu, theo khảo sát của đơn vị.

Dù vậy, mức độ ứng dụng AI tại SME vẫn còn khá cơ bản. Phần lớn doanh nghiệp mới dùng công nghệ này cho các tác vụ rời rạc, chưa được tích hợp thành một phần liền mạch trong quy trình vận hành. Sự thiếu liền mạch này khiến nhiều SME khó khai thác hết giá trị của AI, dù nhu cầu tăng tốc xử lý công việc và ra quyết định nhanh ngày càng trở nên cấp thiết.

Do đó, HP xây dựng danh mục thiết bị tích hợp sâu nhiều tính năng AI và cung cấp cho mạng lưới doanh nghiệp đối tác trên toàn cầu. Doanh nghiệp SME khi trang bị đồng loạt thiết bị này cho văn phòng, có thể hỗ trợ người lao động tối ưu thời gian xử lý nhiều tác vụ đồng thời cải tiến hiệu quả vận hành.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng giám đốc HP Vietnam nói về vai trò của AI trong thiết bị. Ảnh: Quỳnh Trần

Xử lý tài liệu nhanh hơn ngay trên thiết bị

Theo đại diện HP Việt Nam, tình huống phổ biến với SME là xử lý khối lượng lớn tài liệu mỗi ngày từ email khách hàng, hợp đồng, báo cáo, biên bản họp. Nhóm doanh nghiệp này thường có nhân sự không nhiều, kiêm nhiệm nhiều vai trò. Do đó, việc đọc, tổng hợp, phản hồi tài liệu mất nhiều thời gian.

Với các thiết bị cá nhân của HP, hãng tích hợp công cụ AI Companion như một trợ lý cá nhân. Thay vì đọc toàn bộ tài liệu, người dùng có thể yêu cầu AI tóm tắt nội dung chính, trích xuất các điểm cần lưu ý hoặc so sánh nhiều văn bản cùng lúc.

Việc xử lý AI cục bộ ngay trên máy tính mang lại hai lợi thế với SME. Thứ nhất là tốc độ, do không phụ thuộc vào kết nối mạng Internet. Thứ hai là yếu tố bảo mật, khi dữ liệu nội bộ nhạy cảm như tài chính, chiến lược được xử lý cục bộ trên máy, không phải đưa lên Cloud hay các nền tảng bên ngoài.

"Với SME, dữ liệu tài chính, vận hành hay thông tin khách hàng là tài sản cốt lõi. Khi AI được xử lý trực tiếp trên thiết bị, doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn và giảm rủi ro về an ninh thông tin", đại diện HP Việt Nam nhận định.

Cải thiện hiệu quả họp trực tuyến

Họp online ngày càng phổ biến trong doanh nghiệp. Nhưng chất lượng họp trực tuyến thường không đồng đều do hạn chế về thiết bị, không gian và kỹ năng sử dụng công cụ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, các thiết bị laptop HP tích hợp công cụ Poly Camera. Khi họp trực tuyến, AI sẽ phân tích môi trường để lọc tiếng ồn, tăng chất lượng giọng nói, cải thiện hình ảnh. Trong trường hợp người nói di chuyển, camera vẫn tự động bắt theo chuyển động. Thương hiệu cho biết những cải tiến trên camera nhằm giúp các cuộc họp trực tuyến trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt đối tác, khách hàng.

Doanh nghiệp còn có thể sử dụng AI Companion để hỗ trợ ghi chú, tóm tắt nội dung và đề xuất các đầu việc cần theo dõi, triển khai sau cuộc họp. Các trợ lý AI tích hợp sẽ giúp người dùng chuẩn bị email, báo cáo tóm tắt hoặc tra cứu lại thông tin đã trao đổi.

Tính năng này được chính đội ngũ HP ứng dụng nội bộ. Theo ông Nguyễn Minh Đức, những báo cáo từng cần nhiều thời gian ghi chép và tổng hợp thủ công nay được tự động hóa, xuất ra nhiều ngôn ngữ giúp đội ngũ tập trung hơn cho các quyết định chiến lược.

"AI đã giúp chúng tôi giảm rất nhiều công việc lặp lại, để đội ngũ tập trung vào sáng tạo và xây dựng chiến lược cho thị trường", ông Nguyễn Minh Đức cho biết.

Hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng

Với nhiều SME, đội ngũ bán hàng thường phải đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc sau bán. AI trên HP giúp giảm tải khối lượng công việc này thông qua khả năng phân tích nội dung trao đổi, gợi ý phản hồi và ưu tiên các yêu cầu quan trọng.

Sau các cuộc gặp khách hàng, các công cụ như AI Companion, Copilot có thể hỗ trợ tóm tắt nội dung trao đổi, nhắc các đầu việc cần theo dõi và giúp đội ngũ bán hàng phản hồi nhanh hơn. NPU và GPU tích hợp trên thiết bị cá nhân giúp các tác vụ này diễn ra mượt mà hơn, phù hợp với nhu cầu phản hồi nhanh và chính xác.

Ngoài ra, người dùng còn có thể soạn thảo email bán hàng, nội dung mạng xã hội hay tài liệu thuyết trình bằng AI mà không cần đội ngũ thiết kế, chuyên viên nội dung. AI cũng hỗ trợ quản lý lịch trình, nhắc việc và cá nhân hóa quy trình làm việc dựa trên thói quen người dùng. Điều này giúp nhân sự SME tập trung nhiều hơn vào các công việc mang tính sáng tạo và ra quyết định.

Theo HP, một trong những rào cản với SME khi ứng dụng AI là chi phí đầu tư hạ tầng và lo ngại về bảo mật. Việc đưa AI trực tiếp xuống thiết bị cá nhân được xem là hướng tiếp cận phù hợp hơn với nhóm doanh nghiệp này.

Sức mạnh xử lý AI trên máy tính cá nhân hiện nay đã tăng nhanh nhờ sự phát triển của các chip chuyên dụng. Điều này giúp SME tiếp cận trí tuệ nhân tạo mà không cần đầu tư hệ thống phức tạp. Song song, HP cung cấp nền tảng Wolf Security để bảo mật, sao lưu, khôi phục dữ liệu quan trọng.

Đại diện HP khẳng định, AI là công cụ để SME tiết kiệm thời gian, giảm độ phức tạp trong công việc và nâng cao chất lượng vận hành. Do đó, việc lựa chọn nền tảng phù hợp sẽ giúp nhóm doanh nghiệp này tận dụng công nghệ một cách hiệu quả và bền vững.

Hoài Phương