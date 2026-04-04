Lập trình viên, nhà sáng tạo TP HCM giao lưu với nền tảng Roblox

Các nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên giao lưu, tìm hiểu về xu hướng phát triển ngành game với đại diện Roblox - nền tảng toàn cầu, trong sự kiện ngày 28/3.

Hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Roblox SEA Roadshow: HCMC Creator Meetup tại khu vực TP HCM. Sự kiện quy tụ hơn 70 nhà sáng tạo của Roblox và các đại diện tổ chức có liên quan với nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội.

Các nhà sáng tạo trẻ tham gia sự kiện. Ảnh: Roblox

Các nhà sáng tạo và nhà phát triển đã trao đổi kinh nghiệm qua nhiều cấp độ từ cá nhân đến diễn đàn thảo luận chung về các đề tài liên quan đến phát triển và vận hành sản phẩm trên hệ thống Roblox. Ban tổ chức cho biết nhiều ý tưởng đã được trình bày và có những cá nhân đã tìm ra cơ hội hợp tác để thực hiện những dự án tham vọng.

Roblox là nền tảng trực tuyến toàn cầu có thiết kế mở để cộng đồng người dùng tham gia sáng tạo trò chơi bằng công cụ Roblox Studio. Nền tảng này sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua. Ngoài tham gia chơi game, sáng tạo, các lập trình viên của Roblox còn có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ khả năng thu tiền từ các sản phẩm game mà mình làm ra.

Dvdko (trái) và Asus_ROG - hai nhà sáng tạo hàng đầu thế giới của Roblox. Ảnh: Roblox

Theo số liệu từ Roblox, chỉ trong vòng 1 năm từ 3/2024-3/2025, các nhà phát triển đã nhận về tổng cộng hơn 1 tỷ USD từ các sản phẩm của mình. Trong đó, nhóm top 10 nhà phát triển đã đạt đến doanh thu trung bình 33,9 triệu USD mỗi năm. Con số này đã tăng gấp 4,5 lần so với năm 2019.

Với cơ cấu vừa là một trò chơi trực tuyến lại vừa là một công cụ trực quan để tạo ra game mới, nền tảng này thu hút hàng triệu lập trình viên.

Người tham gia trải nghiệm các game của hệ sinh thái Roblox. Ảnh: Roblox

Với sự kiện tại TP HCM, ban tổ chức đánh giá đạt được nhiều kết quả. Nhà phát triển, nhà sáng tạo tích lũy thêm kinh nghiệm và mối quan hệ mới; nhà tài trợ tìm được những ứng viên và dự án phù hợp. Trong khi đó, nhà tổ chức đạt được mục tiêu phát triển cộng đồng Roblox tại khu vực TP HCM và Việt Nam.

Đại diện nền tảng cho biết sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng thời gian tới để hình thành sợi dây liên kết chặt chẽ hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Hoài Phương