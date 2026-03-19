Thứ năm, 19/3/2026, 09:44 (GMT+7)

Lắp thánh giá mạ vàng lên tháp cao 57 m Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Trong một giờ, xe cẩu cùng kỹ sư phối hợp đưa hai thánh giá nặng 400 kg mạ vàng lên đỉnh công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thành phố, sáng 19/3.

Thánh giá được cẩu lên nóc nhà thờ.

Lúc 8h, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM cùng Đức cha Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh thường trú tại Việt Nam, làm lễ đặt hai thánh giá mạ vàng nặng 400 kg, cao hơn 3,7 m lên đỉnh tháp kẽm nhà thờ.

Sau đó, đơn vị thi công dùng thiết bị cố định hai thánh giá vào xe tay cẩu để đưa lên độ cao gần 60 m.

Sau 15 phút, thánh giá được đưa lên đỉnh tháp kẽm. Bên ngoài tòa tháp vẫn còn thi công phần mái nên có hệ thống giàn giáo xung quanh.

Đình Văn - Thanh Tùng

