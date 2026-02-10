Lắp giáp lông nhím, xe tăng Abrams Ukraine vẫn bị drone Nga vô hiệu hóa

Lực lượng Nga triển khai drone FPV tấn công và vô hiệu hóa xe tăng Abrams Ukraine lắp giáp lông nhím đang tham chiến tại tỉnh Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/2 công bố video từ thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) cáp quang, cho thấy xe tăng chủ lực M1A1 Abrams của Ukraine nằm cạnh tuyến đường gần thành phố Huliaipole, phía đông tỉnh Zaporizhzhia.

Chiếc xe được phủ nhiều lớp lưới và thanh kim loại, còn gọi là giáp lông nhím, để đối phó drone tự sát. Chưa rõ xe tăng Ukraine bị vô hiệu hóa do trúng đòn từ drone FPV hay hỏa lực khác.

Lắp giáp lông nhím, xe tăng Abrams Ukraine vẫn hứng đòn của drone Nga Drone Nga tập kích xe tăng Abrams Ukraine trong video công bố ngày 9/2. Video: TASS, BQP Nga

Drone cáp quang Nga tiếp cận chiếc Abrams và đâm vào xích bên trái xe để ngăn đối phương sơ tán phương tiện. Một drone được điều khiển bằng sóng vô tuyến sau đó lao xuống từ trên cao, nhằm phá giáp và mở đường cho những đòn đánh bồi.

Truyền hình quốc phòng Nga cho biết chiếc Abrams đã bị phá hủy hoàn toàn, các thành viên kíp lái cố gắng bỏ xe nhưng cũng bị drone tập kích khi rút lui. Hình ảnh từ video cho thấy hai quân nhân Ukraine nằm bất động gần đó, không rõ số phận hai người còn lại.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, nhận định đây là xe tăng thuộc biên chế Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 425, nằm trong lô Abrams được Australia viện trợ cho Ukraine hồi cuối năm ngoái.

Ukraine đã nhận tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA từ Mỹ và 49 chiếc M1A1 của Australia. Quân đội Ukraine từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá 10 triệu USD này sẽ là vũ khí quan trọng để chọc thủng phòng tuyến đối phương. Tuy nhiên, lực lượng này đã hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 23 chiếc Abrams từ khi loại xe này tham chiến vào tháng 2/2024.

Vị trí thành phố Huliaipole/Guliaipole, tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Xe tăng và thiết giáp Nga bắt đầu được gắn các búi sợi kim loại hoặc thanh thép theo dạng lông nhím từ hồi tháng 5/2025. Loại giáp này sẽ làm vướng drone hoặc phá hỏng cánh quạt để ngăn chúng lao vào xe, đồng thời kích hoạt dây kíp ở mũi phi cơ và khiến đầu đạn phát nổ trước khi chạm đến vỏ giáp.

Lực lượng Ukraine sau đó sao chép ý tưởng của Nga, bắt đầu triển khai xe tăng và thiết giáp mang giáp lông nhím từ cuối tháng 10/2025. Một số quân nhân Ukraine mô tả đây là "tiến bộ mới" của quân đội, đồng thời kêu gọi người dân quyên góp cáp nhôm công nghiệp để trang bị cho hàng loạt xe chiến đấu.

Huliaipole là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia, nằm tại giao điểm giữa tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Quân đội Nga kiểm soát thành phố này từ tháng 12/2025 sau những bước tiến nhanh chóng ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia.

Kiểm soát Huliaipole có thể mở đường cho lực lượng Nga tiến về phía tây tỉnh Zaporizhzhia, cũng như tạo thuận lợi cho họ liên kết mũi tấn công với tỉnh Donetsk lân cận. Một số chuyên gia từng cảnh báo nguy cơ Ukraine thủng phòng tuyến và đối mặt thảm họa chiến lược nếu để mất Huliaipole.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, RIA Novosti, AP)