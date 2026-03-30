Lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải tại các địa phương

Bộ Xây dựng vừa thành lập đoàn công tác làm việc tại nhiều địa phương nhằm kiểm tra, giám sát công tác quản lý và bình ổn giá cước vận tải đường bộ trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Đoàn công tác sẽ trực tiếp làm việc với các địa phương để rà soát việc điều hành giá cước, đồng thời tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng vận tải đường bộ thông suốt. Lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên viên.

Động thái này được xem là bước tăng cường giám sát khi giá cước vận tải có nhiều biến động theo giá nhiên liệu.

Trong tháng 4, đoàn sẽ làm việc với Sở Xây dựng và một số doanh nghiệp vận tải có mức tăng giá cước cao tại TP HCM, Đồng Nai và Đắk Lắk. Ngoài các địa bàn trên, trưởng đoàn được phép chủ động bổ sung địa phương, đơn vị làm việc tùy theo diễn biến thực tế.

Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Ảnh: Giang Huy

Nội dung làm việc của đoàn công tác tập trung vào công tác điều hành giá cước; đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải, bao gồm cả nguồn cung trên địa bàn; việc thực hiện quy định về kê khai, niêm yết giá.

Báo cáo của các Sở Xây dựng với đoàn cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giá, đối chiếu giữa giá kê khai, giá niêm yết và giá bán thực tế, qua đó đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải cung cấp thông tin về diễn biến giá cước, giải pháp điều hành trong bối cảnh giá nhiên liệu thay đổi, cùng các kiến nghị cụ thể.

Đối với doanh nghiệp có mức tăng giá cước trên 30%, Bộ yêu cầu bổ sung hồ sơ kê khai giá của hai kỳ liên tiếp gần nhất kèm theo báo cáo để phục vụ công tác rà soát, đánh giá. Việc này được kỳ vọng góp phần kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động logistics.

Trước đó, theo báo cáo của các Sở Xây dựng trong tháng 3, nhiều doanh nghiệp vận tải tại 30/34 tỉnh, thành phố đã kê khai tăng giá vé.

TP HCM là địa phương có số lượng đơn vị tăng giá nhiều nhất, với 15 doanh nghiệp trên 96 tuyến, mức tăng từ 5% đến 36%. Một số địa phương ghi nhận mức tăng cao từ 30% đến 50% như Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết nguyên nhân tăng giá cước vận tải chủ yếu là do giá xăng, dầu diesel trong nước tăng mạnh, khoảng 20-30%.

