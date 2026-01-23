Lắp 6 máy khử rung tự động tại metro TP HCM cứu người ngưng tim

6 máy khử rung tim tự động (AED) được Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp lắp tại một số nhà ga tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, hỗ trợ cấp cứu người ngưng tim tại nơi đông người.

Tại lễ bàn giao sáng 23/1, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết việc trang bị AED tại metro là một phần trong chương trình đưa thiết bị cấp cứu ra cộng đồng, ưu tiên các khu vực tập trung đông người. Song song đó, bệnh viện tổ chức huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngưng tim, cấp chứng nhận Thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cho nhân viên vận hành metro.

Video bác sĩ hướng dẫn sử dụng AED cứu người ngưng tim

Metro TP HCM lắp 6 máy AED cứu người ngưng tim Bác sĩ hướng dẫn hồi sinh tim phổi (CPR), sử dụng AED trong tình huống có người ngưng tim. Video: Minh Hoàng

Theo bác sĩ Hải, đột tử do ngưng tim ngoài bệnh viện là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Mỹ, mỗi năm ghi nhận khoảng 300.000-400.000 ca ngưng tim ngoại viện, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 10%, chủ yếu do không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ cấp cứu ban đầu và không có thiết bị phù hợp tại chỗ.

Trong cấp cứu ngưng tim cộng đồng, máy AED được xem là thiết bị then chốt, giúp tăng tỷ lệ sống sót lên khoảng 50-70% nếu được sử dụng trong vòng 3-5 phút đầu tiên. Đây là "thời điểm vàng" để cứu sống người bệnh - điều mà hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp nhiều khi chưa thể tiếp cận kịp.

6 máy AED Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp nhà tài trợ trao tặng Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP HCM (HURC1), đơn vị quản lý và vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Minh Toàn

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP HCM (HURC1), đơn vị quản lý và vận hành tuyến Metro số 1, cho biết thời gian tới đơn vị mong muốn hệ thống metro sẽ tiếp tục được trang bị thêm AED tại các nhà ga. Các thiết bị sẽ được bố trí, bảo quản tại vị trí phù hợp, dễ tiếp cận ở khu vực tập trung đông người, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.

Ngay sau lễ bàn giao, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức huấn luyện thực hành cấp cứu ngưng tim và sử dụng AED cho nhân viên metro. TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, trực tiếp hướng dẫn, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nhiều kinh nghiệm trong hồi sinh tim phổi và xử trí cấp cứu tại nơi công cộng. Nội dung tập huấn tập trung thực hành, gồm nhận biết sớm tình trạng ngưng tim, hồi sinh tim phổi (CPR), sử dụng AED trong các tình huống giả định và phối hợp với hệ thống cấp cứu 115.

Theo bác sĩ Đại, AED là phương tiện cứu người đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để cứu nạn nhân ngưng tim theo hướng dẫn của máy. "Thiết bị được thiết kế để người không chuyên vẫn có thể thao tác an toàn, trong khi những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định sự sống còn của người bệnh", ông nói.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định hướng dẫn sơ cứu ngưng tim tại ga metro. Ảnh: Minh Toàn

Sau 14 tháng vận hành, tuyến Metro số 1 đã phục vụ hơn 23 triệu lượt hành khách, vượt xa so với kế hoạch, bình quân trên 60.000 lượt mỗi ngày. Trong bối cảnh lưu lượng hành khách lớn và nhiều nhà ga ngầm dưới lòng đất, việc chủ động chuẩn bị cho các tình huống y tế khẩn cấp được xem là một phần quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân.

Lê Phương - Minh Hoàng