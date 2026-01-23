Lao xe máy như bay, nam thanh niên ngã sõng xoài

TP HCMLuồn lên từ phía sau, nam thanh niên đi xe máy va chạm với một xe máy cùng chiều, ngã lăn ra đường hôm 22/1 tại Phạm Văn Đồng.

Vượt ẩu nam thanh niên đi xe máy tự ngã ra đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Nam thanh niên phóng xe máy từ phía sau, luồn lách vượt lên nơi đường đông phương tiện. Cố tránh một xe máy cùng chiều, nam thanh niên vẫn bị chạm nhẹ, rồi phanh gấp khi thấy ôtô phía trước, trượt bánh ngã lăn ra đường. May mắn không có ôtô nào đi tới tại thời điểm này, nam thanh niên có thể tự đứng dậy sau cú ngã.

Kỹ năng lái xe: Người đi xe máy không phóng nhanh vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Trong trường hợp này, nếu ôtô đi phía sau đi nhanh hơn một chút, hậu quả có thể nặng nề hơn rất nhiều. Khi phanh gấp mà không điều tiết lực phanh cả trước và sau, hoặc phanh trong lúc đang nghiêng xe đều dẫn tới khả năng lớn là trượt ngã.

Nguyên Vũ