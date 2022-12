Lào - Việt Nam: Quang Hải, Hoàng Đức đá chính

LàoTiền đạo Văn Quyết dự bị, khi Việt Nam gặp chủ nhà Lào ở trận ra quân AFF Cup 2022. Bóng lăn lúc 19h30.

Trong lịch sử đối đầu, Lào chưa từng thắng Việt Nam, thậm chí toàn thua và chỉ ghi được một bàn trong 10 trận gần nhất. Tuy nhiên, bóng đá Lào cũng tiến bộ những năm qua, thể hiện qua việc Việt Nam không thể thắng những tỷ số "hủy diệt" như trước. Tại AFF Cup 2020, đoàn quân của HLV Park gặp nhiều khó khăn, thậm chí suýt bị Billy Ketkeophimphone chọc thủng lưới, trước khi giành chiến thắng 2-0 nhờ công Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức. Kết quả ít ỏi này khiến Việt Nam thua kém về hiệu số so với Indonesia khi kết thúc vòng bảng, dẫn đến việc phải đối đầu Thái Lan, thay vì Singapore ở bán kết. Tại đó, đội tuyển thua 0-2 và bị truất ngôi.

Trong hai kỳ AFF Cup do HLV Park dẫn dắt, Việt Nam giành hai chiến thắng trước Lào. Trong đó Công Phượng ghi bàn ở cả hai trận, nhưng năm nay anh không có mặt. Tiền đạo của HAGL chủ động xin HLV Park không lên tuyển do CLB mới ký hợp đồng ở Nhật Bản từ chối nhả người. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức vẫn có mặt ở Lào năm nay nhưng với vai trò trợ lý HLV bởi đã giã từ sự nghiệp cầu thủ. Người ghi bàn duy nhất còn lại là Phan Văn Đức - mới sang Vientiane hai ngày trước trận do nhiễm Covid-19.

Việt Nam trong buổi tập thử sân duy nhất trước trận gặp Lào. Ảnh: Lâm Thoả - Hiếu Lương.

Việt Nam lúc này chỉ có một sự thiếu vắng là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Anh không sang Vientiane do nhiễm Covid-19 nhưng vẫn được HLV Park giữ nguyên trong danh sách đăng ký thi đấu nộp cho AFF hôm qua 20/12, bởi đây là đăng ký cho cả giải. Sự vắng mặt của Tiến Dũng hôm nay sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Việt Nam khi vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng cho vị trí trung vệ như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh hay Bùi Hoàng Việt Anh.

Hàng thủ của Việt Nam sẽ phải để mắt nhiều tới Billy Ketkeophimphone, cầu thủ sinh ra tại Pháp và từng chơi cho nhiều CLB ở đây trước khi nhận lời về thi đấu cho đội tuyển Lào năm 2021. Chân sút cao 1,80 m có kỹ thuật tốt, nhưng phong độ của anh đang là dấu hỏi, khi đã 32 tuổi, không được thi đấu nhiều trong màu áo của CLB Sri Pahang của Malaysia năm 2022.

Tại AFF Cup trước, Lào thường nhồi bóng bổng hướng tới vị trí của Billy. Cách chơi này không phát huy được nhiều hiệu quả khi anh bị các trung vệ Việt Nam theo kèm sát, cả trận chỉ có một cơ hội nhưng bỏ lỡ. Tuy nhiên, dưới thời HLV Michael Weiss, lối chơi của Lào sẽ thay đổi do nhà cầm quân người Đức có thiên hướng chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn để tổ chức tấn công. Mong mỏi của HLV Weiss là vậy nhưng trước đối thủ có trình độ cao hơn, Lào có triển khai được lối chơi đó không lại là vấn đề lớn.

Vy Anh