Lao ra trước đầu xe tải rồi dừng lại, người đàn ông thiệt mạng

Đà NẵngLao xe máy ra trước đầu xe tải định rẽ trái, người đàn ông bị chèn qua vì đột nhiên đi chậm.

Tình huống giao thông: Tại nút giao đường Điện Biên Phủ (ngã ba Nam Phước), khi đèn chuyển xanh, một xe máy từ làn bên phải sát vỉa hè chuyển sang làn trái sát dải phân cách để rẽ, hôm 16/4. Nhưng thay vì tiếp tục rẽ trái, người này đi chậm lại. Lúc này xe tải đi thẳng khi đèn đã xanh và cứ thế chèn qua người đàn ông khiến nạn nhân thiệt mạng.

Xe máy lọt điểm mù xe tải khi rẽ trái khiến người đàn ông thiệt mạng Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Vùng điểm mù của xe tải là rất lớn nên ở vị trí tài xế, vùng không gian ngay trước đầu xe hoàn toàn không thể quan sát. Vì vậy, ai đó nếu xuất hiện ở khu vực này khi xe tải di chuyển, rủi ro tai nạn là rất lớn.

Người tham gia giao thông cần quan sát kỹ phía sau và các điểm mù trước khi chuyển làn hoặc chuyển hướng, bằng cách kiểm tra gương chiếu hậu, xoay đầu quan sát hai bên hông, bật xi-nhan để cảnh báo các phương tiện phía sau, đồng thời giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Khi rẽ trái, cần chuyển làn đúng quy định, di chuyển từng làn thay vì cắt ngang đột ngột, đặc biệt không rẽ ngay trước đầu xe tải hoặc xe lớn.

Phạm Hải