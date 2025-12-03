Lào khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn

Thủ tướng Sonexay Siphandone khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn tại Lào, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ngày 3/12 đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Việt - Lào đã duy trì quan hệ chính trị ở mức cao nhất, hợp tác quốc phòng - an ninh giữ vai trò trụ cột, kinh tế, thương mại tăng trưởng ấn tượng. Hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa du lịch giữa hai nước tăng mạnh, vướng mắc tại các dự án được tháo gỡ.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Thủ tướng thống nhất làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt - Lào với tầm cao mới "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" với "quan hệ chính trị là sống còn, hợp tác quốc phòng - an ninh và kinh tế là then chốt, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo là đột phá, hợp tác doanh nghiệp và nhân dân là nền tảng, hợp tác địa phương là đòn bẩy".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Vientiane ngày 3/12. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đã góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân Lào. Ông khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn tại Lào; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng; triển khai tuyến đường bộ cao tốc Vientiane - Hà Nội; nâng cao hiệu quả dự án khai thác muối mỏ kali.

Thủ tướng Lào cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của nước này, nhất là các dự án về nông nghiệp sạch, có giá trị cao, khoa học công nghệ. Ông cũng đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất trí xây dựng Đại học Lào - Việt, chú trọng phát triển các trường dạy nghề, trường học ở khu vực biên giới.

Tính đến tháng 4, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm nay, đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt 566,1 triệu USD với các dự án có chất lượng, phát triển bền vững, lĩnh vực then chốt mà Lào có thế mạnh như năng lượng sạch, khai khoáng và nông nghiệp.

Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào trong 10 tháng đầu năm đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam nhập siêu 626,2 triệu USD.

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn; tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hai bên sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, với việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của mỗi nước. Việt - Lào sẽ cùng tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước phát huy hiệu quả cao.

Ngọc Ánh