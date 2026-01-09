Lãnh tụ Iran lần đầu lên tiếng về làn sóng biểu tình khắp đất nước

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn với "người gây bạo loạn", ám chỉ làn sóng biểu tình chịu tác động từ Tổng thống Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, 86 tuổi, ngày 9/1 lần đầu tiên lên tiếng về làn sóng biểu tình đang lan rộng trên khắp cả nước. Ông cáo buộc những người tham gia biểu tình "đang phá hoại chính đất nước để làm hài lòng tổng thống của một quốc gia khác", ám chỉ ông Donald Trump.

Ông đồng thời cáo buộc "bàn tay của Tổng thống Mỹ vấy máu hơn 1.000 người Iran", nhắc tới các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6.

Lãnh tụ Iran cho rằng những nhóm được nước ngoài hậu thuẫn đang tìm cách gây bất ổn. Ông khẳng định chính phủ "sẽ không lùi bước" trước hành vi bạo loạn và sẽ không làm ngơ trước những cá nhân "hành xử như lính đánh thuê cho ngoại bang".

"Cần biết rằng Cộng hòa Hồi giáo được hình thành bằng máu của hàng trăm nghìn người và sẽ không khuất phục trước những kẻ mưu đồ phá hoại", ông Khamenei nói và kêu gọi những người ủng hộ chính phủ duy trì đoàn kết.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu vào tháng 6/2025. Ảnh: AP

Trước đó vài giờ, truyền thông nhà nước Iran lần đầu lên tiếng về làn sóng biểu tình nổ ra trong đêm, cho rằng "những đặc vụ khủng bố" của Mỹ và Israel đã kích động bạo lực và các hành vi phóng hỏa. Bản tin ngắn phát lúc 8h xác nhận đã có thương vong trong các vụ biểu tình nhưng không nêu chi tiết, đồng thời nói nhiều ôtô cá nhân, xe máy, tàu điện ngầm, xe cứu hỏa và xe buýt bị đốt phá.

Các cuộc biểu tình, khởi phát từ ngày 28/12 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, đã lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác trong vài ngày qua.

Các tổ chức quốc tế dẫn nguồn tin địa phương cho biết chính phủ Iran đã phong tỏa thông tin trên toàn quốc, cắt Internet và hạn chế liên lạc quốc tế, khiến việc xác định quy mô biểu tình gặp khó khăn. Một số tổ chức nhân quyền ở nước ngoài cho biết hàng chục người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị bắt giữ kể từ cuối tháng 12/2025.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 8/1 kêu gọi "kiềm chế tối đa" trong ứng phó các cuộc biểu tình, nói rằng "cần tránh mọi hành vi bạo lực hoặc cưỡng chế". Ông Pezeshkian trước đó cũng ra lệnh cho lực lượng an ninh không sử dụng biện pháp trấn áp với người tuần hành ôn hòa.

Tổng thống Mỹ tuần trước cảnh báo rằng nếu Tehran "giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa", Mỹ sẽ can thiệp để "cứu họ". Trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 8/1, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh khả năng can dự trực tiếp.

"Iran đã nhận được cảnh báo rất cứng rắn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì tôi đã công bố, rằng họ có thể phải trả giá đắt", ông Trump nói.

Hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay hủy toàn bộ 7 chuyến bay từ Istanbul đến Iran. Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới dài khoảng 500 km với Iran và có ba cửa khẩu đường bộ đang hoạt động giữa hai nước.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)