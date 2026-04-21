Lãnh đạo L'Oréal thăm flagship Cocolux nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược

Đoàn L'Oréal thăm flagship Cocolux Hà Nội, đánh giá cao mô hình bán lẻ trải nghiệm, phản ánh xu hướng hợp tác giữa thương hiệu quốc tế và nhà bán lẻ nội địa.

Giữa tháng 4, ông Junaid Murtaza, Tổng giám đốc Growth Markets khu vực SAPMENA (Nam Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, Bắc Phi) và ông Wagih Ahmed - Tổng giám đốc L'Oréal Việt Nam trực tiếp tham quan, làm việc tại flagship Cocolux (134 Cầu Giấy, Hà Nội). Đi cùng có đại diện các công ty thành viên L'Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier, 3CE, Vichy, La Roche-Posay, CeraVe tại Việt Nam.

Ông Junaid Murtaza - Tổng giám đốc khu vực SAPMENA (phải) trò chuyện với ông Đạt Phạm - đồng sáng lập Cocolux. Ảnh: Cocolux

Đoàn đối tác đánh giá Cocolux mạnh về trưng bày, tối ưu không gian và khả năng truyền tải câu chuyện thương hiệu ngay tại điểm bán. Lãnh đạo cấp cao L'Oréal cũng quan sát kỹ cách Cocolux vận hành hệ thống bán lẻ, từ bố trí quầy kệ, danh mục sản phẩm đến quá trình trải nghiệm của khách. Ông Junaid Murtaza lẫn cộng sự đánh giá cao mô hình tích hợp trải nghiệm, nơi mua sắm gắn liền tương tác, đáp ứng hành vi tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Đôi bên đồng quan điểm nhiều vấn đề, cho rằng thị trường mỹ phẩm Việt đang chuyển dịch từ bán lẻ thuần trưng bày sang mô hình đề cao trải nghiệm cá nhân hóa. Do đó, các nhà bán lẻ buộc phải tái định nghĩa vai trò mỗi cửa hàng - không chỉ là nơi bán sản phẩm mà còn là không gian kết nối thương hiệu với người tiêu dùng.

Lãnh đạo L'Oréal đánh giá cao mô hình bán lẻ tích hợp trải nghiệm và năng lực vận hành của Cocolux. Ảnh: Cocolux

Trước đó, cửa hàng flagship Cầu Giấy, Hà Nội là một trong những điểm đến thu hút Gen Z nhờ cách tiếp cận khác biệt. Không chỉ trưng bày sản phẩm, không gian được thiết kế như "điểm chạm đa trải nghiệm", nơi người tiêu dùng hòa mình vào nhiều hoạt động tương tác như: chụp ảnh photobooth phong cách Hàn, thưởng thức đồ uống bắt trend, gắp gấu, dập sticker hay tư vấn soi da, make-up cùng chuyên gia.

Cách triển khai này giúp Cocolux gây ấn tượng với người tiêu dùng, nhất là Gen Z - nhóm đề cao yếu tố cảm xúc, cá nhân hóa và khả năng "chia sẻ được" trên mạng xã hội. Thời gian qua, flagship này vừa thu hút lượng lớn khách đến trực tiếp, vừa góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa ở các nền tảng.

Hiện Cocolux có gần 20 cửa hàng tại miền Bắc và danh mục hơn 300 thương hiệu, bao phủ các ngành hàng từ make-up (trang điểm), skincare (chăm sóc da), haircare (tóc) và body care (chăm sóc cơ thể)... Đơn vị đang có lợi thế trong việc triển khai đồng bộ các mô hình trải nghiệm trên toàn hệ thống.

Đoàn cấp cao L'Oréal chụp ảnh cùng ban lãnh đạo Cocolux. Ảnh: Cocolux

Từ góc nhìn L'Oréal, "bắt tay" Cocolux vừa tăng quy mô, vừa nâng cao năng lực vận hành, khả năng bản địa hóa trải nghiệm theo hành vi tiêu dùng tại Việt Nam. Trên nền tảng này, đôi bên dự kiến mở rộng hợp tác trong thời gian tới, góp phần đưa trải nghiệm thâm nhập sâu vào quá trình mua sắm, qua đó góp phần tái định nghĩa cách tiếp cận của ngành bán lẻ mỹ phẩm trong nước.

(Nguồn: Cocolux)