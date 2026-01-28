Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

Chương trình cầu truyền hình tổ chức tại 4 địa danh Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP HCM, tái hiện hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng sau 30 năm bôn ba.

Tối 28/1, chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) với chủ đề "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình tại 4 điểm cầu.

Tại điểm cầu Cao Bằng có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Tại điểm cầu TP HCM có Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tại Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại điểm cầu Nghệ An có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nội dung chương trình tái hiện chặng đường hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi trở về Pác Bó năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 10 đến 19/5/1941, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8, xác định đường lối giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình được xây dựng theo mạch nội dung từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến hiện tại, gồm 3 phần: Đôi tay vạch đường, Vòng tay nhân dân và Giương cao ngọn cờ. Thông qua các câu chuyện, tư liệu lịch sử và nhân vật cụ thể, chương trình làm rõ tinh thần tự lực, tự cường, lấy dân làm gốc trong sự nghiệp cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ ở ý nghĩa lịch sử mà còn ở những bài học còn nguyên giá trị thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc; bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững của cách mạng; bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học đó càng cho thấy yêu cầu có tính nguyên tắc: muốn giữ vững độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương và đề cao hiệu quả. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, và theo Tổng Bí thư, điều quan trọng lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất.

"Chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn; kế thừa xứng đáng di sản mà Người để lại; hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Báo Cao Bằng

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng); dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà tại xã Trường Hà.

Tại TP HCM, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm hỏi, chúc Tết các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Xuân Hoa