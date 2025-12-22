Lãnh đạo công ty điện ở Nha Trang bị khởi tố sau cái chết của một người

Khánh Hòa5 người thuộc hai doanh nghiệp điện bị cáo buộc không tuân thủ quy định vận hành điện và an toàn lao động, làm một người chết.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, chuyên viên đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa về hành vi Vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực.

Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi, đều là công nhân Đội quản lý điện Vĩnh Hải (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa) bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trong 5 bị can, bà Hồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn lại bị bắt tạm giam.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, ngày 7/12, người đàn ông 34 tuổi, là lao động công nhật, được đơn vị thi công thuê sửa chữa đường dây điện trung thế tại khu vực Đắc Lộc - Nha Trang. Đến tối cùng ngày, người này vẫn đang làm việc thì dòng điện bất ngờ được đóng, nên bị điện giật tử vong tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Trúc Ly, chị ruột nạn nhân, cho biết nạn nhân là trụ cột gia đình, nuôi cha mẹ già, vợ và con nhỏ 9 tuổi.

Theo Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa, ngày 7/12 ngành điện thực hiện cắt điện từ 6h30-19h30 để thi công xây dựng cột, sang dây theo đăng ký. Công ty thuê đơn vị thi công là Công ty Đồng Nguyên thực hiện.

Đến 18h48 cùng ngày, nhóm thi công đã ký bàn giao hiện trường cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) và rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực thi công.

Sau đó, lực lượng trực ca ký tiếp nhận hiện trường và làm thủ tục đóng điện theo quy định. Đến 19h17, đường dây được đóng điện, nhưng đến 19h20 thì xuất hiện tín hiệu báo sự cố do có người bị điện giật tử vong.

Bị can Hoàng Thu Hồng. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo điều tra, các công nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội quản lý điện Vĩnh Hải không tuân thủ quy định về an toàn lao động, vận hành công trình điện lực trong quá trình thi công, làm một người chết.

Hiện, công an chưa công bố nguyên nhân tại sao nhóm thi công đã ký bàn giao hiện trường nhưng nạn nhân vẫn ở trên trụ điện sửa chữa.

Bùi Toàn