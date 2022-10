Lãnh đạo an ninh mạng Đức bị nghi quan hệ với tình báo Nga

Chủ tịch cơ quan an ninh mạng quốc gia Đức Arne Schoenbohm bị nghi ngờ có quan hệ với tình báo Nga, khiến Bộ Nội vụ Đức cách chức ông.

Quyết định cách chức Arne Schoenbohm, chủ tịch Cơ quan An ninh mạng Liên bang Đức (BSI), được Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đưa ra hôm nay và có hiệu lực ngay lập tức. "Nguyên nhân chủ yếu liên quan các cáo buộc được hé lộ và bàn tán gần đây", người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho hay.

Đài ZDF trước đó thực hiện điều tra và cáo buộc Schoenbohm có liên hệ với tình báo Nga thông qua Hội đồng An ninh mạng Đức, do ông đồng sáng lập năm 2012. Tổ chức này chuyên tư vấn an ninh mạng cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và giới hoạch định chính sách.

Arne Schoenbohm, chủ tịch Cơ quan An ninh mạng Liên bang Đức, trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 8/1/2019. Ảnh: Reuters.

Hội đồng An ninh mạng Đức được cho là thành viên trong chi nhánh tại Đức của một công ty an ninh mạng Nga. Tổ chức bác bỏ, mô tả cáo buộc là "lố bịch".

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức, các cáo buộc "đã gây tổn hại vĩnh viễn đến lòng tin của công chúng" đối với ông Schoenbohm. "Tất cả những cáo buộc đã biết sẽ được kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng", người phát ngôn cho biết thêm. Trong thời gian này, ông Schoenbohm sẽ được "giả định vô tội".

Đức gần đây nhiều lần cáo buộc Nga âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp trên mạng. Tin tặc Nga từng bị nghi tấn công, làm tê liệt mạng máy tính của Hạ viện Đức năm 2015, buộc cơ quan này phải ngừng hoạt động trực tuyến trong vài ngày trong lúc chờ khắc phục. Nga phủ nhận cáo buộc đứng sau sự việc.

Căng thẳng giữa Nga và Đức gia tăng từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. BSI từng cảnh báo các công ty, cá nhân và cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức có nguy cơ bị tin tặc Nga tấn công.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)