Láng giềng cảnh báo Iran sẽ phải trả giá nếu tiếp tục tập kích khắp Vùng Vịnh

Nhiều quốc gia Vùng Vịnh lên án các cuộc tập kích từ Iran trên khắp khu vực, cảnh báo Tehran đã tính toán sai và có thể phải trả giá.

"Chúng tôi cảm thấy bị phản bội trầm trọng. Đây đã là lần thứ hai. Lần này dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Khi chiến sự nổ ra, trong khoảng một tiếng sau, các nước Vùng Vịnh lập tức bị tấn công", Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ngày 9/3 bình luận về những đòn tập kích vừa qua từ Iran.

Ông nhắc lại lập trường từ trước chiến sự của Qatar là "không tham gia vào bất kỳ đòn đánh hay cuộc chiến nào nhắm vào láng giềng", đồng thời khẳng định mong muốn duy trì một khu vực hòa bình.

"Chúng tôi đã nỗ lực đưa Iran và Mỹ đạt được giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Iran đã tính toán sai lầm khi tấn công các quốc gia Vùng Vịnh. Họ đã hủy hoại mọi thứ", ông nói với đài Sky News của Anh.

Khói đen do cuộc không kích của Iran bốc lên ở Doha, Qatar, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Arab Saudi ngày 9/3 cũng ra tuyên bố lên án những cuộc tấn công "tàn độc" của Iran nhằm vào nước này cũng như các quốc gia Vùng Vịnh. Riyadh cáo buộc Tehran nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự, bao gồm sân bay và cơ sở dầu khí, thể hiện "ý đồ đe dọa an ninh và ổn định khu vực", vi phạm nghiêm trọng những cam kết và luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Arab Saudi khẳng định nước này không cho phép tiêm kích hay máy bay tiếp dầu của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước này phục vụ chiến dịch.

Cơ quan này cho biết những tiêm kích hoạt động trên không phận Arab Saudi chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ nước này và các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trước tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Arab Saudi cảnh báo việc Iran tiếp tục tấn công các nước Vùng Vịnh sẽ khiến căng thẳng leo thang và ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ hiện tại cũng như tương lai giữa các bên.

"Hành động hiện nay của Iran đối với các quốc gia chúng tôi không phản ánh sự khôn ngoan hay mong muốn tránh vòng xoáy leo thang, Iran sẽ là bên thua thiệt lớn nhất", Bộ Ngoại giao Arab Saudi cảnh báo.

Vị trí Iran và các nước Vùng Vịnh. Đồ họa: Guardian

Kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 28/2 với loạt tập kích của Mỹ và Israel, các đòn đáp trả từ Iran đã nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực lẫn các hạ tầng năng lượng, dân sự của những nước Vùng Vịnh. Giới chức Iran trước đó từng cảnh báo mọi tài sản của Mỹ ở khu vực và những nước hỗ trợ Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa nếu chiến sự nổ ra.

Qatar cho biết nước này hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa của Iran rạng sáng này. Trên bầu trời thủ đô Doha, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khi các tên lửa bị đánh chặn, cùng với vệt đạn và khói.

Các nước Vùng Vịnh khác cũng ghi nhận nhiều cuộc tấn công. Truyền thông Bahrain cho biết 32 người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực Sitra.

Tại Arab Saudi, Bộ Quốc phòng thông báo đã đánh chặn nhiều UAV nhằm vào mỏ dầu Shaybah ở khu vực sa mạc Rub' al Khali, cơ sở do tập đoàn Aramco vận hành với sản lượng thường vượt một triệu thùng dầu mỗi ngày. Lực lượng phòng không cũng bắn hạ hai UAV ở phía bắc thủ đô Riyadh và vô hiệu hóa một vật thể bay nhắm vào khu ngoại giao của thành phố.

Cơ sở lọc dầu của Bahrain tại Al Ma'ameer trúng tập kích trong ngày 9/3. Công ty năng lượng quốc doanh Bahrain Bapco sau đó ra thông báo về "tình trạng bất khả kháng" trong thực thi hợp đồng với đối tác, song trấn an rằng mọi nhu cầu của thị trường nội địa vẫn được đảm bảo đầy đủ và nguồn cung sẽ không bị gián đoạn.

Thanh Danh (Theo Al Jazeera, Sky)